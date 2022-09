"Peut-être pas de retour pour certains", assure Diomède après le craquage des U18 contre la Pologne

Ce dimanche, les U18 français ont complètement dégoupillé contre la Pologne lors du tournoi de Limoges avec quatre expulsions en 20 minutes. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur des Bleuets, Bernard Diomède, a assuré que certains joueurs ne reporteraient peut-être plus le maillot frappé du coq.

La fin de match chaotique entre les U18 français et polonais ne devrait pas rester sans conséquence. Dimanche, alors que les deux sélections se disputaient la victoire finale au tournoi de Limoges, la rencontre a été définitivement interrompue à la 77e minute. La raison ? Après quatre expulsions en 20 minutes, les Bleuets n’étaient plus que sept sur le terrain et ne pouvaient donc plus défendre leur chance.

Le dernier carton rouge infligé aux Français, reçu par le Stéphanois Darnell Eric Bilé, est celui qui a fait déraper le match. L’attaquant des Bleuets s’est rendu coupable d’un tacle violent suivi d’un coup de tête à son adversaire, ce qui a provoqué une cohue sur la pelouse. En tribunes puis à la sortie du stade, l’ambiance était également électrique. D’après un recruteur britannique présent sur place, cité par L’Equipe, la police a même dû intervenir pour ramener le calme.

Diomède: "En tant qu'entraîneur, je sanctionnerai les joueurs que je dois sanctionner"

A l’issue de cette rencontre cauchemardesque, le sélectionneur des U18 français, l'ancien international Bernard Diomède, a fait part de tout son agacement. "Ça arrive malheureusement régulièrement, peut-être pas au très haut niveau, mais je ne sais pas si ce tournoi était un tournoi de très haut niveau", a-t-il d’abord lancé au micro de France 3. Avant de tacler certains éléments de son groupe.

"Pour certains, il n'y aura peut-être pas de retour en équipe de France, parce qu'il faut qu'ils comprennent les choses. D'autres ont eu une bonne attitude à la fin du match, ils ont essayé de calmer le jeu. Il faut bien analyser, à froid, ceux qui ont eu le bon comportement et ceux qui ont eu le mauvais comportement. En tant qu'entraîneur, je sanctionnerai les joueurs que je dois sanctionner." Certains Bleuets présents sur la pelouse limougeaude dimanche après-midi vont vraisemblablement devoir ronger leur frein un moment avant de connaître à nouveau la joie d’une sélection en équipe nationale.