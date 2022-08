Pogba forfait pour le Mondial? Le Turinois devrait être fixé lundi sur la durée de son indisponibilité

Victime d'une lésion au ménisque latéral du genou droit, le milieu de terrain de la Juve et des Bleus Paul Pogba (29 ans) doit consulter le docteur Bertrand Sonnery Cottet, chirurgien du centre orthopédique Santy de Lyon, ce lundi. "La Pioche" en saura plus sur la durée de son indisponibilité et sa participation à la Coupe du monde.

Paul Pogba joue une grande partie de sa saison ce lundi à Lyon. Arrivé libre cet été à la Juventus, le milieu de terrain de l’équipe de France (29 ans - 91 sélections) s’est blessé fin juillet les terrains de la Loyola Marymount University de Los Angeles, lieu du stage de la Vieille Dame cet été. Une blessure qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre).

Victime d’une lésion au ménisque latéral du genou droit, "la Pioche" a déjà sondé trois médecins. Mais le Turinois est surtout attendu ce lundi à Lyon pour consulter Bertrand Sonnery Cottet. Le chirurgien du centre orthopédique Santy est réputé dans le milieu du sport et du foot en particulier. Il est celui qui a opéré Zlatan Ibrahimovic fin mai.

Une décision sera prise avec les staffs médicaux des Bleus et de la Juve

En fonction de ce que lui dira le chirurgien, Paul Pogba prendra une décision définitive après avoir consulté les staffs médicaux de l’équipe de France et de la Juve. S’il décide de se faire opérer, l’ancien Red Devil devrait être éloigné des terrains durant trois à cinq mois. Son retour ne serait pas effectif avant 2023 et le champion du monde devrait surtout déclarer forfait pour le Mondial 2022 au Qatar . Pogba peut éviter l’opération et opter pour un autre traitement moins long (entre 40 et 60 jours) mais le risque est plus grand à long terme.