Equipe de France: pourquoi la présence de Pogba à la Coupe du monde est incertaine

Lors d’un exercice technique la semaine dernière sur les terrains de la Loyola Marymount University de Los Angeles, lieu du stage de la Juventus cet été, Paul Pogba s’est blessé au genou. La club turinois a précisé dans un communiqué que le joueur souffrait d'une lésion au ménisque latéral du genou droit. De quoi le priver de Coupe du monde? C'est la question... Et la réponse pourrait dépendre du type d'opération choisi par la Pioche.

L'incertitude règne autour de Paul Pogba. Depuis sa blessure au ménisque externe du genou droit, la Juventus et le milieu de terrain ont sondé trois médecins reconnus au niveau européen et spécialisés dans le genou. L’Espagnol Ramón Cugat, l’Autrichien Christian Finck, deux médecins très connus dans le monde du football, ont ainsi été approchés. En France, le docteur Bertrand Sonnery Cottet, chirurgien du centre orthopédique Santy de Lyon, n’a pas encore vu Paul Pogba mais devrait l’examiner dans les prochains jours. Ce dernier a opéré Zlatan Ibrahimovic fin mai.

Une décision devrait être prise la semaine prochaine

Le milieu de terrain ne réalisera pas une infiltration. Il devra donc faire un choix, après la prise de contact avec les médecins, entre deux types d'opération. La première est la moins longue pour un retour à la compétition: une méniscectomie sélective, en d’autres termes une ablation du morceau de ménisque endommagé. Cette opération entraîne un très gros travail musculaire après l’acte et sur le long terme, le genou reste plus fragile. Autre option pour le Français, la plus longue pour un retour sur les terrains (trois à cinq mois) : une opération qui consiste à ressouder le ménisque.

Du côté de la Juventus, on souhaite un retour du joueur sur les terrains au début de l’année 2023. Au sein du staff des Bleus, on se veut encore optimiste dans l’optique du Mondial 2022 même si l’on est conscient que ce ne sera pas simple pour qu’il soit présent au Qatar. Le choix de l’intervention sera primordial pour y voir plus clair. La décision devrait être prise en début de semaine prochaine.