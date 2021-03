Bosnie-France en direct : nouveau test grandeur nature pour les Bleus

La France veut se rassurer

En dernier match d'une série de trois comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022, l'équipe de France se rend en Bosnie-Herzégovine. Après le nul contre l'Ukraine et la victoire au Kazakhstan, les Bleus ont l'occasion de conforter l'avance prise dans leur groupe et de se rassurer un peu plus avant l'été... et l'Euro qui les attend.