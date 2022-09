Rennes: Mandanda, Bourigeaud et Terrier présélectionnés en équipe de France

Selon France Bleu Armorique, trois joueurs du Stade Rennais ont reçu une pré-convocation en équipe de France pour le prochain rassemblement. Didier Deschamps, sélectionneur, dévoilera sa liste jeudi pour les deux derniers matchs de Ligue des nations.

Sur la lancée de leur très bonne saison dernière, les joueurs du Stade Rennais sont dans les radars du staff de l’équipe de France. Selon France Bleu Armorique, trois d’entre eux ont été présélectionnés par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus – du 19 au 27 septembre – le dernier avant la Coupe du monde. Il s’agit du gardien Steve Mandanda (37 ans, 34 sélections) mais aussi du milieu de terrain Benjamin Bourigeaud (28 ans) et de l’attaquant Martin Terrier (25 ans) qui ne comptent aucune sélection.

Le sélectionneur annoncera jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux derniers matchs de Ligue des Nations programmés à cette période: face à l’Autriche, le 22 septembre (20h45, au Stade de France), puis au Danemark, le 25 septembre (20h45 à Copenhague).

Le grand retour de Mandanda après un an d'absence?

Mandanda, champion du monde 2018 et présent dans le groupe France depuis 2008, pourrait faire son grand retour comme troisième gardien derrière Hugo Lloris et Mike Maignan. Il n’a plus été appelé depuis septembre 2021 après avoir perdu sa place de titulaire à Marseille. Il a retrouvé du temps de jeu à Rennes qu’il a rejoint cet été et pourrait doubler Alphonse Areloa, remplaçant à West Ham.

Auteurs de performances très remarquées la saison dernière, Bourigeaud (11 buts, 13 passes en 38 matchs de Ligue 1) et Terrier (21 buts en 37 matchs de Ligue 1) avaient déjà été présélectionnés en mai dernier pour le rassemblement de juin. Ils n’avaient finalement pas été retenus. La concurrence sera encore rude cette fois malgré les nombreuses absences redoutées (Pogba, Kanté, Benzema, Coman…). Mais d’autres retours pourraient avoir lieu comme celui d’Ousmane Dembélé. Verdict jeudi.