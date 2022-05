Trophées UNFP: le show de Rami embarrasse les réseaux sociaux

Désigné pour remettre les trophées UNFP des meilleurs arbitres de la saison, Adil Rami a fait un show qui n'est pas passé inaperçu.

L'apparition d'Adil Rami lors des Trophées UNFP n'est pas passée inaperçue ce dimanche. Invité sur la scène du Pavillon Gabriel pour remettre le trophée du meilleur arbitre à Benoît Bastien, le défenseur de l’Estac a joué les humoristes, livrant quelques anecdotes personnelles sur le corps arbitral, avant de se lancer dans un show quelque peu gênant, vu les sourires parfois forcés dans l’assistance, à l'image de Thierry Henry et de Ronaldinho.

Un message pour Pamela Anderson

Lors de son discours, le champion du monde a également envoyé une pique à Pamela Anderson, son ex-compagne. "Messieurs les arbitres, vous faites partie de notre famille… comme une belle-mère, ou une ex-belle-mère. Ou même une ex. Parce que contre Clermont, j’avais l’impression que c’était Pamela qui m’arbitrait", a-t-il déclaré dans un sourire. Une référence à sa rupture pour le moins houleuse avec l’ancienne star d’Alerte à Malibu.

De retour en Ligue 1 l'été dernier, le Troyen a évoqué sa relation particulière avec le corps arbitral. "J’avais été promu capitaine de mon équipe. Je me suis donc rapproché de vous messieurs les arbitres. Mon premier dialogue, c’était contre Marseille. Je ne vais pas vous dire le nom de l’arbitre car je ne veux pas le mettre dans la sauce. Et je lui dis en plein match car j’étais fatigué: 'Monsieur Letexier, je suis fatigué, il reste combien de temps'. Et il me répond 'Je vous le dirais à la fin du match.' Je me suis senti Monsieur Pignon", a-t-il conclu, avant de quitter la scène dans une ambiance particulière.

Il s'est ainsi lancé dans un drôle de Twerk en remuant ses fesses sur scène. Une prestation très remarquée et commentée sur les réseaux sociaux où son nom est apparu parmi les tendances. Majoritairement pour demander au champion du monde 2018 de se consacrer davantage aux terrains qu'à une potentielle reconversion dans l'humour.