Ripoll dévoile sa liste des Bleuets pour l'Euro Espoirs, avec Khephren Thuram

Comme annoncé par Didier Deschamps en conférence de presse mercredi, Khephren Thuram est laissé à disposition de l'équipe de France Espoirs pour disputer l'Euro 2023. Sylvain Ripoll a retenu 23 joueurs pour ce tournoi.

Quelques minutes après la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement estival (deux matchs de qualification à l'Euro 2024), le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, a dévoilé le nom des 23 joueurs qui participeront à la phase finale de l'Euro, du 21 juin au 8 juillet, en Géorgie et en Roumanie. Dans leur groupe, les Bleuets, dont le dernier titre dans la compétition remonte à 1988, retrouveront l'Italie, la Suisse et la Norvège.

Comme sous-entendu par le sélectionneur des A un peu plus tôt, Khephren Thuram (Nice) a été laissé à disposition des Espoirs et fait bel et bien partie des joueurs convoqués au milieu de terrain, aux côtés de Maxence Caqueret (Lyon), Joris Chotard (Montpellier), Manu Koné (M'Gladbach), Enzo Le Fée (Lorient) et Michael Olise (Crystal Palace). Le Niçois remplace le Lyonnais Johann Lepenant, convoqué au printemps pour les matchs amicaux contre l'Angleterre (0-4) et l'Espagne (0-0).

Une défense chamboulée

Pour concocter sa liste, Sylvain Ripoll a dû composer avec les forfaits de Benoît Badiashile (Chelsea) et Adrien Truffert (Rennes) en défense. Warmed Omari (Rennes), Melvin Bard (Nice) et Valentin Gendrey (Lecce) sont également absents par rapport à la dernière liste de mars. De fait, Loïc Badé (Séville), Sacha Boey (Galartasaray), Bafodé Diakité (Lille), Yasser Larouci (Troyes), Castello Lukeba (Lyon) et Quentin Merlin (Nantes) les remplacent.

En attaque, Elye Wahi (Montpellier) a eu les faveurs du sélectionner au détriment de Matthis Abline (Auxerre). C'est le seul changement par rapport à la dernière liste concernant ce poste : les Lyonnais Bradley Barcola et Rayan Cherki sont bien présents, les Rennes Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo également, tout comme Amine Adli, le joueur du Bayer Leverkusen.