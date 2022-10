Euro Espoirs 2023: les Bleuets connaissent leurs adversaires en phase de poules

L'UEFA a procédé ce mardi au tirage au sort des groupes de l'Euro Espoirs qui se déroulera du 21 juillet au 8 juillet 2023 en Roumanie et Géorgie. Les Bleuets de Sylvain Ripoll ont hérité d'un groupe abordable malgré la présence de l'Italie.

L'équipe de France des moins de 21 ans a hérité d'un groupe abordable, dont le principal adversaire sera l'Italie, à l'Euro 2023 qui se déroulera du 21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie, selon le tirage au sort effectué par l'UEFA mardi à Bucarest.

Versés dans le groupe D, les Bleuets défieront les Italiens, invaincus en phase de qualification et quintuples lauréats de l'Euro U21. Les autres adversaires de la poule sont la Suisse, qui n'a jamais fait mieux d'une demi-finale en 2002, et la Norvège, troisième de l'édition 2013 mais absente des quatre dernières éditions. Les Scandinaves ont néanmoins terminé premiers de leur poule qualificative (8 victoires pour 2 défaites).

La Belgique dans le groupe de la mort

Les hommes de Sylvain Ripoll, également invaincus en qualifications avec huit victoires et deux matches nuls, ont ainsi échappé au groupe A, le plus relevé. Y figurent la Belgique du buteur de Lens Loïs Openda, auteur de sept buts en qualifications, les Pays-Bas, tombeurs des Bleuets en quart de finale en 2021, et le Portugal, finaliste il y a deux ans contre l'Allemagne.

Les Allemands, vainqueurs de deux des trois derniers Euro espoirs (2017 et 2021), défieront la jeune garde anglaise, qui a impressionné en qualifications en terminant invaincue.

Des places à gagner pour Paris 2024

Dans le groupe B, l'Espagne, l'un des prétendants au titre, sera le grand favori. Elle jouera contre la Roumanie, l'Ukraine et la Croatie. Les deux premiers de chacun des quatre groupes rejoindront les quarts de finale.

La troupe des jeunes joueurs français, emmenée par Maxence Caqueret ou encore Edouardo Camavinga, tentera de décrocher un deuxième titre européen, après celui décroché en 1988 par la génération guidée par Eric Cantona.

Les Bleuets sont d'ores et déjà qualifiés pour le tournoi olympique à Paris en 2024, en tant que nation hôte. Les trois premiers de la compétition valideront leur billet pour les Jeux olympiques de Paris. Si la France prend l'une des trois premières places, le quatrième accompagnera les deux autres équipes du trio de tête aux Jeux.