Ukraine-France: la compo des Bleus, sans Varane ni Benzema mais avec Martial

Raphaël Varane et Karim Benzema ne débutent pas le match Ukraine-France, comptant ce samedi soir (20h45) pour les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022. Didier Deschamps a choisi de lancer Kurt Zouma et Anthony Martial.

Didier Deschamps se passe de deux cadres. Le sélectionneur de l'équipe de France a choisi d'affronter l'Ukraine sans Karim Benzema ni Raphaël Varane au coup d'envoi ce samedi soir (20h45). Pour ce cinquième match des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022, les Bleus vont évoluer avec Anthony Martial en attaque et Kurt Zouma en défense.

Trois jours après le nul très décevant face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), le onze de départ subit six changements en tout. En défense, Léo Dubois prend la place de Jules Koundé, suspendu après son carton rouge reçu mercredi. Au milieu, le passage à deux milieux axiaux fait entrer Aurélien Tchouaméni et sortir Jordan Veretout. Exit aussi Thomas Lemar, fautif sur le but d'Edin Dzeko à Strasbourg.

Rabiot et Coman débutent, pas Benzema ni Varane

Sur les ailes, Kingsley Coman et Adrien Rabiot ont été retenus. Ce qui va permettre aux Bleus de s'articuler à la fois en 4-4-2 et en 4-3-3. Devant, en l'absence de Kylian Mbappé, forfait, Anthony Martial accompagne Antoine Griezmann.

Désormais dirigée par Oleksandr Petrakov, un entraîneur peu connu qui a succédé à la légende Andriy Shevchenko, l'Ukraine sort d'une désillusion face au Kazakhstan (2-2).

Les équipes de départ:

Ukraine: Pyatov - Tymchyk, Matvlyenko, Kryvtsov, Zabarnyi, Mykolenko - Stepanenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

France: Lloris - Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne - Coman, Pogba, Tchouameni, Rabiot - Griezmann, Martial.