Equipe de France: touché au mollet, Mbappé quitte les Bleus

Kylian Mbappé ne disputera pas les matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 face à l'Ukraine samedi et à la Finlande mardi. Touché au mollet mercredi soir, lors du match nul de l'équipe de France face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), l'attaquant du PSG quitte le rassemblement des Bleus, comme indiqué par l'Equipe et confirmé par RMC Sport.

Pas de lésion selon les premiers examens

Le club parisien suivait la situation de près. D'autant que des échéances importantes vont vite arriver pour Paris, qui débute son parcours en phase de poules de Ligue des champions le 15 septembre contre Bruges (à suivre sur RMC Sport). Le joueur de 22 ans, auteur d'une prestation décevante, grimaçait en quittant le terrain. Les premiers examens n'ont toutefois pas révélé de lésion, bien que le champion du monde ressente une douleur quand il marche.

Le PSG avait pris contact avec le staff des Bleus pour recueillir autant d'informations que possible afin de prendre une décision commune. Le club ne voulait prendre aucun risque. Avec en tête l'imbroglio de septembre 2020: des tensions s'étaient faites ressentir entre Leonardo et l'équipe de France, après le test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé. Pour l'instant, on ignore si l'attaquant sera remplacé.