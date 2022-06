Valbuena: "Benzema mérite le Ballon d'or"

Présent dans Rothen s'enflamme, ce mardi soir sur RMC, l'ancien milieu des Bleus Mathieu Valbuena a réagi pour la toute première fois à la décision de Karim Benzema de renoncer à faire appel de sa condamnation dans l'affaire dite de la sextape. Content de pouvoir "passer à autre chose", le joueur de l'Olympiacos assure ne pas avoir de rancune à l'encontre de son ancien partenaire en sélection. Et lui souhaite même de remporter le Ballon d'or.

Ce sont les mots d'un homme soulagé, apaisé. Et pas du tout dans la revanche. Alors que Karim Benzema a renoncé il y a quelques jours à faire appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis (et 75.000 euros d'amende) dans l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena, le milieu offensif de l'Olympiacos et consultant RMC Sport - victime dans ce dossier - a réagi pour la première fois ce mardi soir dans Rothen s'enflamme.

Content de pouvoir "passer à autre chose" après presque sept ans de rebondissements et de procédure, l'ancien international assure "ne pas être rancunier". Et souhaite même le meilleur à son ancien coéquipier chez les Bleus, d'un point de vue sportif.

"Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’or"

Si l'avocat de Benzema a parlé la semaine passée d'une "vérité judiciaire (qui) n'est pas la réalité", Valbuena ne veut pas entrer dans le jeu des petites phrases. "C'est leur défense, glisse-t-il. Mais le fait de renoncer à cet appel veut quand même dire pas mal de choses à mon sens, après chacun pourra penser ce qu’il a envie de penser. Pour moi, le plus important est de pouvoir passer à autre chose, parce que sept ans ce n’est pas rien. Après voilà… Je ne suis pas en colère, je n’ai pas de rancune contre qui que ce soit, chacun fait son bonhomme de chemin, tout simplement."

Pour preuve, Mathieu Valbuena salue la remarquable saison effectuée par "KB9", vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions avec le Real Madrid. "Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’or, explique-t-il. Oui, il mérite le Ballon d’or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif. (...) Je fais mon bonhomme de chemin, lui aussi, il n’y a aucun problème."

Pendant que Benzema trace sa route à Madrid, Valbuena va d'ailleurs poursuivre ses aventures en Grèce. "J’ai un accord oral (pour une prolongation) avec l’Olympiacos, on doit juste signer les papiers, mais normalement je continue, révèle le joueur de 37 ans. Je suis très heureux là-bas, je suis très épanoui dans ce club, dans ce pays aussi."