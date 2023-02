Varane arrête l'équipe de France: Deschamps salue "son honnêteté, son engagement sans faille pour le maillot bleu"

A seulement 29 ans, le pilier de la défense des Bleus Raphaël Varane a annoncé qu'il arrêtait l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lui a rendu hommage.

C'est l'annonce surprise de ce jeudi. Surprise pour tout le monde, sauf pour Didier Deschamps. le sélectionneur des Bleus a appris il y a quelques jours la retraite internationale de Raphaël Varane. Une fois celle-ci officielle, il a réagit dans un communiqué envoyé par la FFF.

"Raphaël m’a appelé il y a quelques jours pour m’expliquer qu’il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C’est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France. J’ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît.

Bien évidemment, je ne peux pas tourner cette page sans une certaine émotion, compte tenu des liens que nous avons tissés depuis août 2012. Comme Hugo Lloris, il aura été, sauf blessure, de toutes mes listes. Raphaël, qui était alors un jeune talent en devenir au Real Madrid, figurait dans ma première pour le match amical contre l’Uruguay au Havre. Il s’est très vite imposé comme titulaire. Je me souviens notamment de son autorité lors du barrage retour contre l’Ukraine en 2013. Une première prestation de haut niveau. La première d’une longue liste. Si je n’ai pas hésité à lui confier le brassard à 21 ans, c’est parce qu’il dégageait déjà, à sa façon et avec d’autres, un leadership sur le groupe. 'Rapha' était un relais efficace, un des garants du collectif et de ses valeurs.

Deschamps: "J’ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur"

Après Blaise Matuidi, Steve Mandanda et Hugo Lloris, Raphaël est le quatrième champion du monde 2018 à prendre sa retraite internationale. Alors que nos chemins se séparent, je voulais saluer son honnêteté, son engagement sans faille pour le maillot bleu. Raphaël a joué un rôle central sur et en dehors du terrain durant la dernière décennie. J’ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur et je sais que c’est aussi le cas pour l’ensemble de mon staff. Je lui souhaite le meilleur épanouissement et le meilleur bonheur possibles."

De nouveaux casse-tête à venir pour Didier Deschamps qui doit trouver un nouveau capitaine, depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris (Varane était vice-capitaine) et une nouvelle charnière centrale.