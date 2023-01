Eredivisie: Qui pour détrôner l'Ajax ?

Après huit semaines de pause, l'Eredivisie a fait son retour ce vendredi avec vingt journées restantes au programme. Pour une fois, les prétendants au titre sont nombreux. Et l'Ajax est encore loin d'un cinquième sacre d'affilée.

Il y a des championnats plus indécis que d'autres. Et l'Eredivisie risque bien de nous offrir une deuxième partie de saison à rebondissements. Le championnat néerlandais, dominé par l'Ajax ces quatre dernières saisons, devrait nous offrir plus de suspense cette année. Bien que concurrencés sur trois éditions, les Lanciers s'en sont toujours sorti avec le titre. Pas sûr qu'il en soit de même en mai prochain.

Cinq équipes prétendantes au titre, Feyenoord en tête

Non, l'Ajax n'est pas seul en tête après quatorze journées. Pire encore, l'Ajax n'est pas en tête du tout. C'est bien le Feyenoord Rotterdam qui mène la danse. Championne en 2017, l'équipe d'Arne Slot espère renouer avec son glorieux passé.

Bien que l'équipe qui avait éliminé l'OM en Conference League la saison dernière n'ait pas quitté les premières places, l'armoire à trophées s'est remplie un peu moins vite au XXIe siècle. Dans la besace, une Ligue Europa (2001-2002), trois Coupes des Pays-Bas (2007-2008, 2015-2016, 2017-2018), une Eredivisie (2016-2017) et deux Supercoupes des Pays-Bas (2017-2018, 2018-2019).

Emmené par son buteur brésilien Danilo (8 buts), arrivé libre de l'Ajax l'été dernier, le Feyenoord n'a perdu qu'un match. Le vainqueur de la Coupe des clubs champions 1970 compte actuellement trois points d'avance sur le club d'Amsterdam.

L'Ajax doit repartir du bon pied

Côté Ajax, le départ d'Erik ten Hag ne s'est pas fait ressentir en début de championnat, avec six victoires en six matchs. Les hommes d'Alfred Schreuder ont souffert face à leurs concurrents directs, s'inclinant contre AZ et le PSV, respectivement à l'extérieur et à domicile, sur le score de deux buts à un.

Si l'attaque des pensionnaires de la Johan Cruyff Arena est toujours aussi efficace (Steven Bergwijn et Brian Brobbey, 8 buts chacun), on ne peut pas en dire autant de la défense. 17 buts encaissés en 14 matchs contre 19 en 34 matchs la saison dernière. Resté sur trois matchs sans victoires avec sept buts encaissés, l'Ajax doit sortir la tête de l'eau.

Le PSV Eindhoven doit garder le cap

Dernier champion avant l'hégémonie de l'Ajax, lors de la saison 2017-2018, le PSV Eindhoven est en course pour récupérer la couronne. Les protégés de Ruud van Nistelrooy ont pris un premier avantage sur leurs rivaux en remportant la Supercoupe nationale (5-3) l'été dernier.

Depuis, la Coupe du Monde est passée par là, Cody Gakpo a brillé et a été transféré à Liverpool. L'ailier de 23 ans était le meilleur buteur du championnat avec neuf réalisations. Le PSV va devoir réinvestir les 42 millions d'euros reçus à bon escient pour rester compétitif et trouver le nouveau partenaire d'attaque de Xavi Simons (8 buts).

Twente et AZ candidats surprises

Deux outsiders pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Twente et AZ restent très bien placés dans la course au titre. Le club au cheval cabré continue sa progression pour sa quatrième saison dans l'élite depuis son retour. Twente travaille bien et a signé son retour dans le Top 5 lors du précédent exercice avec une belle quatrième place.

En démarrant 2023 avec une victoire contre le FC Emmen (2-0) ce vendredi, le club basé à Enschede a recollé à l'Ajax et au PSV avec 30 points. Voici de quoi nourrir des espoirs de podium voire de sacre pour la seule des cinq équipes de tête à ne pas être présente en Coupe d'Europe. De plus, l'équipe qui a recruté le latéral droit Alfons Sampsted, détient la défense la plus solide du championnat (9 buts encaissés).

Comme lors de la saison 2019-2020, Alkmaar se montre à son avantage. Toutefois, AZ (29 points) reste sur trois défaites en cinq matchs avant la trêve internationale. Jens Odgaard (6 buts) et les siens peuvent repartir du bon pied avec un calendrier abordable en ce début d'année. L'actuel cinquième (après la victoire de Twente) possède l'avantage, avec le PSV, de ne plus avoir à affronter un des membres du Top 5 dans cette phase aller.