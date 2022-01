Pays-Bas: Le coup de foudre entre une arbitre et un joueur

Shona Shukrula, 4e arbitre en deuxième division néerlandaise, a officialisé sa relation avec le footballeur Jeff Hardeveld, quelques mois après leur rencontre sur un terrain.

Avis aux romantiques, voici la belle histoire du week-end. Au Pays-Bas, Shona Shukruma, une arbitre qui officie en deuxième division néerlandaise, a déclaré être en couple avec Jeff Hardeveld, le latéral gauche du FC Emmen. Selon De Telegraaf, les deux amoureux se sont rencontrés le 13 août dernier lors d'un match entre Emmen et le FC Eindhoven, et le coup de foudre est immédiat, même si le défenseur a passé une mauvaise journée sur le terrain, en étant expulsé lors de la défaite de son équipe (1-0).

Shukrula arbitre depuis 2009

Mais Jeff Hardeveld n'a pas tout perdu, puisqu'il a réussi à faire chavirer le coeur de Shona Shukruma, qui officiait en tant que quatrième arbitre lors de la rencontre. Quelques mois plus tard, ils ont donc officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, les deux tourtereaux ont chacun posté une photo lors d'une escapade romantique à Rome. "C'est officiel Jeff Hardeveld", a légendé l'arbitre, qui officie sur le rectangle vert depuis la saison 2009-2010.

En 2017, elle est devenue arbitre qualifiée par la FIFA et a commencé sa fonction de quatrième arbitre en deuxième division néerlandaise en 2020. De son côté, le joueur de 26 ans a signé son premier contrat pro à Feyenoord, avant de jouer à Utrecht et de faire le bonheur d'Héraclès Almelo entre 2017 et 2021. Depuis juillet, il fait donc le bonheur d'Emmen en deuxième division. Appelé chez les jeunes (U18, U19 et U21), il n'a encore jamais eu l'occasion de taper à la porte des A.