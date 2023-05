Eric Cantona se lance dans la chanson et va faire une tournée

Eric Cantona (57 ans), ancienne attaquant de l’équipe de France et de Manchester United, se lance dans la musique à travers deux morceaux qu’il a écrits et composés, et qu’il interprètera lors d’une tournée qui débutera à Manchester en octobre.

Après le football, le cinéma, le théâtre ou la peinture, Eric Cantona (57 ans) embrasse une nouvelle forme d’art. L’ancien attaquant d’Auxerre, Marseille, Nîmes ou Montpellier se lance dans la chanson à travers deux premiers morceaux, dévoilés le 2 juin, qu’il a lui-même écrits et composés. Il en a donné un aperçu sur son compte Instagram.

"J’ai toujours pensé que chanter sur une scène devant un public devait être la chose la plus intense à vivre, qui pourrait procurer une adrénaline proche de celle créée par le sport, confie-t-il dans Le Parisien. Il y aura des imperfections dans ce que je vais proposer. Mais j’aime ces accidents qui font naître de grands moments."

Il promet une chanson "très puissante, sur une musique composée par Gaëtan Roussel"

Il se lancera ensuite dans une tournée en octobre prochain avec une première date dans un théâtre de Manchester. Une ville où il est considéré comme une légende par les supporters de Manchester United après y avoir passé cinq ans. Mais il ne craint pas cette représentation en public qu’il ne compare pas vraiment à la pression d’un match devant 80.000 spectateurs. "Au football, j’ai commencé jeune, et j’ai progressivement joué devant 100 puis 500, puis 1.000 personnes, souligne-t-il. Ce que je ressens aujourd’hui ressemble davantage aux mois qui ont précédé ma première fois au théâtre, où j’ai tout de suite été jeté dans le grand bain. Ce n’est pas de la peur, c’est de l’excitation. On confond souvent le trac, qui paralyse, et l’excitation, qui galvanise."

Cantona n’en est pas vraiment à ses premiers pas dans la musique puisqu’il rappelle avoir composé "toutes les paroles de l’album de Rachida (Brakni)", sa femme, en 2012, et celles du morceau "Le temps passe", en 2017, pour le groupe Lady Sir qu’elle formait avec Gaëtan Roussel. "J’avais choisi de l’écrire sous pseudo, Auguste Raurich, du prénom de mon grand-oncle et du nom de jeune fille de ma mère, précise-t-il. C’était une façon de dribbler les a priori, pour que les gens prennent cette chanson au sérieux."

Il révèle d’ailleurs avoir écrit une nouvelle chanson "très puissante, sur une musique composée par Gaëtan Roussel". "Je trouve que s’exprimer à travers l’art a plus d’impact, conclut-il. Et si, au final ça n’a pas d’impact, au moins il restera une œuvre – enfin, que moi je considère comme telle – plutôt que la sensation d’avoir été pris pour un abruti qui discute au comptoir d’un bar."