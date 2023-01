Espagne: Sergio Ramos bientôt de retour en sélection?

Selon AS, Luis de la Fuente aurait prévu de rencontrer rapidement Sergio Ramos afin d'évoquer avec lui la perspective d'un retour en sélection. Le défenseur central du PSG, 36 ans, n'a plus été convoqué en sélection depuis près de deux ans.

Sergio Ramos va-t-il reprendre du service international? Plus dans les petits papiers de la sélection espagnole depuis presque deux ans, le défenseur central pourrait profiter de la nomination de Luis de la Fuente pour être relancé avec le maillot de la Roja.

C'est ce qu'affirme le quotidien espagnol AS, qui en fait ça Une ce mercredi matin. Arguant que le nouveau sélectionneur, nommé à la place de Luis Enrique au sortir d'un parcours au Mondial stoppé en huitièmes par le Maroc (0-0, 3-0 t.a.b), va avoir rapidement une conversation à ce sujet avec la légende locale.

S'il revient, ce sera avec le brassard au bras

L'international de 36 ans est le joueur espagnol le plus capé de l'histoire (180 sélections, 23 buts), et De la Fuente pourrait en ce sens reconsidérer la possibilité de le rappeler en sélection. Un entretien doit intervenir après le tirage au sort de ce mercredi du Final Four de la Ligue des nations (14-18 juin), auquel va participer l'Espagne.

Si Ramos conserve des performances régulières avec le Paris Saint-Germain d'ici là, il aurait de grandes chances d'être convoqué pour la première fois depuis le 31 mars 2021 et un match au Kosovo. Mais aussi d'être nommé capitaine par De la Fuente, qui respecterait l'immense expérience et la légitimité dans le groupe du champion du monde 2010.

Son grand retour interviendrait alors pour un match de qualification à l'Euro 2024, le 25 mars contre la Norvège, première sortie du nouveau sélectionneur à la tête de la Roja. Contrairement à la saison dernière, minée par les blessures (13 rencontres disputées seulement au total), Sergio Ramos compte déjà 26 matchs toutes compétitions confondues en 2022-23 (1 but, 1 passe décisive) avec Paris, bien que son niveau fasse régulièrement débat.