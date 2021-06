Allemagne-Hongrie: Müller touché à un genou et absent de l'entraînement

Alors que l'Allemagne affrontera la Hongrie ce mercredi à Munich (21h), Joachim Löw pourrait faire sans Thomas Müller. L'attaquant du Bayern Munich est touché à un genou et était absent de l'entraînement à la veille de la rencontre.

Coup dur pour l'Allemagne ? Touché à un genou, Thomas Müller est incertain pour le match décisif de la Mannschaft à l'Euro contre la Hongrie à Munich ce mercredi, a annoncé le sélectionneur Joachim Löw.



"Pour Müller, nous devons attendre", a dit le coach en conférence de presse d'avant-match: "Il se soumettra encore demain matin (mercredi, jour du match) à un test, et là on décidera s'il peut jouer ou non. Pour le remplacer éventuellement, il existe plusieurs options, mais je communique toujours la composition à l'équipe en premier".



L'attaquant du Bayern s'est blessé samedi dans les toutes dernières minutes du match du groupe F contre le Portugal (4-2), en effectuant un geste défensif, et souffre d'une blessure à la capsule articulaire d'un genou.

Hummels et Gündogan de retour à l'entraînement

Si Thomas Müller est incertain pour affronter la Hongrie, l'Allemagne devrait en revanche pouvoir compter sur Mats Hummels et Ilkay Gündogan. Les deux joueurs étaient absents de l'entraînement lundi et ont retrouvé le groupe ce mardi. Ils sont anifestement remis de leurs gênes, à un genou pour le premier, à un mollet pour l'autre.



Une victoire à Munich assurerait l'Allemagne de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais un match nul peut lui suffire si la France gagne ou partage les points contre le Portugal à Budapest le même soir. La Hongrie, qui pointe à la dernière place du groupe, a besoin quant à elle d'une victoire pour éviter l'élimination.