Portugal: "La France a tellement de talents", Santos se méfie de la force collective des Bleus

Présent en conférence de presse à la veille du choc face à la France, mercredi (21h), Fernando Santos a confié tout le bien qu'il pensait du collectif français. Le sélectionneur portugais a mis ses joueurs en garde, ne s'arrêtant pas que sur les qualités offensives du trinôme que composent Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Les qualités offensives de l'équipe de France ne sont pas les seules à faire peur. Après avoir buté sur la Hongrie samedi (1-1), les Bleus vont tenter de rebondir face au Portugal ce mercredi dans un choc qui garde son importance.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, Antoine Griezmann et ses coéquipiers seront assurés de la première place s'ils s'imposent. En cas de nul et de succès de l'Allemagne contre la Hongrie, ils termineront deuxièmes. Et si défaite il y a, les Bleus devront probablement se contenter de la troisième place.

Présent en conférence de presse à la veille du match, le sélectionneur portugais, Fernando Santos, ne veut pas que ses joueurs n'aient des yeux que pour l'attaque tricolore. Le technicien de 66 ans redoute les qualités du collectif français.

"Je ne veux pas comparer les attaques. Le foot n’est pas un 3 contre 3. Ça se joue à 11 contre 11. La France a une grande équipe. Si elle n’avait qu’une grande attaque et défendait mal… mais elle a tellement de talents. Kanté, Pogba, Rabiot, ce sont des joueurs de grande qualité. Ils sont doués, courent sur tous les ballons. Et les joueurs offensifs sont rapides, bons en un contre un. La France a énormément de qualité. Bien sûr que Mbappé, Griezmann et Benzema ont du talent. Mais l’équipe de France a des joueurs de qualité à tous les postes. Mais nous avons aussi des joueurs rapides, qui savent défendre."

Du changement dans les compositions des deux équipes ?

Après s'être fait balayer par l'Allemagne ce week-end (2-4), le Portugal sera aussi revanchard face à la France. Joao Felix sera à la disposition de son entraîneur à Budapest, même s’il ne devrait sans doute pas débuter la rencontre.

Au milieu, Renato Sanches pourrait bien prendre la place de Bernardo Silva. Le Lillois s'est montré à son avantage lors de ses deux dernières entrées en jeu et postule à une place de titulaire.

De son côté, Didier Deschamps réflechit à la possibilité d'aligner Corentin Tolisso et Jules Koundé pour le dernier match du groupe F de l'Euro 2021. Une réflexion existe sur l'état physique de Benjamin Pavard et le défenseur du FC Séville pourrait bien le remplacer côté droit. Absent face à la Hongrie, Lucas Hernandez devrait lui retrouver le couloir gauche en lieu et place de Lucas Digne.