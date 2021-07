Allemagne: Matthäus charge Löw et descend Sané

Lothar Matthäus, ex-légende de l’Allemagne et du Bayern Munich, ne digère pas l’élimination de la Mannschaft à l’Euro 2021 au stade des huitièmes de finale. Le Ballon d’Or 1990 a vivement critiqué les choix du sélectionneur Joachim Löw et surtout l’attitude de l'ailier bavarois Leroy Sané.

Lothar Matthäus sort la sulfateuse. Pas franchement réputé pour être langue de bois, l’ancien numéro 10 de l’Allemagne porte un regard très critique sur le parcours de la Mannschaft à l’Euro 2021. Excepté un grand match face au Portugal (4-2) en phase de poules, l’équipe de Joachim Löw a traversé le tournoi sans âme et sans magie avant d’être logiquement éliminée par l’Angleterre en huitième de finale (2-0) à Wembley. Un nouvel échec cuisant dont Joachim Löw porte la responsabilité pour le champion du monde et Ballon d’Or 1990.

Lotthar Matthäus © AFP

A l'image de nombreux acteurs du football allemand et même de certains internationaux comme Thomas Müller, Matthäus, 60 ans, fustige les choix du sélectionneur allemand. "Malheureusement, il a fait beaucoup de mal, a déclaré l’ancien numéro 10 dans une chronique pour le quotidien Bild. Il est responsable de l’élimination. De nombreux joueurs n’ont pas joué au poste où ils sont le plus à l’aise." Le positionnement de Kimmich a droite plutôt qu’au milieu avait beaucoup fait débat en Allemagne.

"Il doit être un homme"

Mais plus que Löw, c’est avec Leroy Sané que Matthäus est le plus sévère. Remplaçant, l'attaquant allemand affiche un bilan famélique de zéro but, zéro passe décisive et un tir en quatre apparitions (112 minutes au total) durant cet Euro 2021. A 25 ans, l’ailier du Bayern ne convainc toujours pas et peine à confirmer les belles promesses affichées avec le maillot de Manchester City. "Il doit être un homme, être fort, et travailler défensivement." Et Matthäus de conclure avec un sympathique : "Il est temps qu’il se réveille !"