Euro 2021: le régime alimentaire très strict de Ronaldo dévoilé par l'un de ses coéquipiers

Dans un entretien pour la presse belge à deux jours du huitième de finale de l'Euro entre les Diables Rouges et le Portugal ce dimanche (21h), Daouda Peeters a partagé les habitudes alimentaires de Cristiano Ronaldo, son coéquipier à la Juventus.

Du haut de ses 36 ans, Cristiano Ronaldo reste un modèle pour de nombreux footballeurs. Lors de cet Euro 2021, l'attaquant portugais enchaîne les records et se trouve actuellement en tête du classement des buteurs de la compétition, avec cinq réalisations, avec trois penalties (dont deux face à la France).

"C'est quelqu'un qui fait grandir les jeunes joueurs"

Coéquipier du phénomène à la Juventus, Daouda Peeters a livré l'un des secrets de la réussite de Cristiano Ronaldo. "Il mange toujours la même chose. Des brocolis, du poulet et du riz. Avec des litres d'eau, sans Coca-Cola bien sûr", a ironisé le milieu belge de 22 ans, dans un entretien avec HLN. Référence au récent "Coca-gate" en conférence de presse.

"Cristiano veut toujours gagner et partout. Et même s'il ne me connaissait pas très bien à l'époque, il a quand même essayé de tirer le meilleur de moi, a poursuivi Peeters, qui a surtout joué avec l'équipe des jeunes cette saison. C'est quelqu'un qui fait grandir les jeunes joueurs. Il vous encourage vraiment. Quand je me suis retrouvé dans le vestiaire avec lui, ça m'a impressionné: il a un physique parfait pour un footballeur. Et même si je suis assez musclé, ce jour-là je me suis dit que j'avais encore beaucoup de travail."

Avec 109 buts inscrits au long de sa longue carrière avec le Portugal, Cristiano Ronaldo est devenu face à la France mercredi dernier, le recordman de buts en sélection, à égalité avec l'Iranien Ali Daei. Face à la Belgique ce dimanche (21h) à Séville pour le huitième de finale de l'Euro face à la Belgique, CR7 pourrait donc entrer un peu plus dans la légende du football mondial.