Euro: qualifiés pour les 8es, les Anglais ont eu droit à un concert privé d'Ed Sheeran

Pour divertir ses joueurs et les féliciter pour la qualification en huitièmes de finale de l'Euro 2021, le sélectionneur anglais Gareth Southgate leur a organisé mercredi un concert privé, et surprise, d'Ed Sheeran.

Fermez les yeux, et imaginez Kyle Walker et Jack Grealish assis par terre dans une odeur de saucisses grillées, les jambes croisées, tapant des mains au rythme de "Shape of you". Cette scène surprenante s'est déroulée mercredi à St George's Park - le centre d'entraînement des Three Lions - selon le Telegraph.

Au lendemain de la qualification de l'Angleterre pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021, les joueurs de Gareth Southgate ont eu droit à un concert acoustique privé, et surprise, du chanteur britannique Ed Sheeran. Une initiative du sélectionneur et de son staff qui aurait "ravi" les internationaux anglais, privés de visites familiales sur leur temps libre en raison du Covid.

Golf et Portugal-France au programme

"C'est un gars fantastique, très chaleureux, et c'est un super performer, alors c'était génial de le voir chanter quelques chansons dehors, a raconté ce jeudi Jordan Henderson devant la presse. C'était vraiment une belle journée. Est-ce qu'il nous a encouragés? C'était plutôt un moment relax, un moment privé, avec un barbecue. Il a attrapé sa guitare et joué quelques morceaux. C'était un peu surréaliste comme moment."

D'après le Telegraph, les joueurs ont profité de ce mercredi off pour se détendre, jouer au golf dans un country club voisin, et ont ensuite passé la soirée devant les matchs Portugal-France (2-2) et Allemagne-Hongrie (2-2) afin de connaître leur futur adversaire, dont l'identité n'a cessé de changer pendant 90 minutes.

C'est finalement l'Allemagne, deuxième du groupe F, qui a hérité des Three Lions en huitièmes. Un choc qui se jouera mardi prochain à Wembley (18h), et que les Anglais ont commencé à préparer activement ce jeudi.