Équipe de France: nouvelles rassurantes pour Lemar et Thuram

L'équipe de France, rassurée sur les conditions physiques de Thomas Lemar et de Marcus Thuram, touchés jeudi à l'entraînement, a observé une journée de repos ce vendredi. Il s'agit pour les Bleus de recharger un maximum les batteries avant le huitième de finale de l'Euro 2021 programmé lundi contre la Suisse.

Les joueurs de l'équipe de France se sont rendus à la piscine et à la salle, ce vendredi, avec un mot d'ordre: récupération. Après la phase de poules de l'Euro, les organismes ont été touchés. Le staff de Didier Deschamps souhaite donc faire attention à la charge de travail, avant le huitième de finale prévu lundi soir face à la Suisse.

L'accent mis sur la recharge des batteries s'explique aussi par la différence de calendrier entre les deux équipes. Si la France n'a fermé le chapitre des groupes que mercredi soir, la Suisse attend son huitième de finale depuis dimanche soir et sa victoire 3-1 contre la Turquie. Les Bleus se retrouvent donc avec cinq jours de repos, contre huit pour la Nati. "C'est factuel, on a moins de jours donc on peut considérer ça comme un désavantage", a remarqué jeudi le défenseur Jules Koundé, sans vouloir se "chercher d'excuse".

Et si Hernandez était finalement opérationnel?

Concernant les blessures, les évaluations sont faites au jour le jour. Il y a finalement un peu plus d'optimisme pour une éventuelle disponibilité de Lucas Hernandez face à la Suisse. Le genou du latéral gauche du Bayern Munich est encore un peu enflé, mais il existe une petite chance pour qu'il se retrouve sur la feuille de match à Bucarest. Par contre, la cause est bel et bien entendue pour Lucas Digne, d'ores et déjà forfait à cause de cette douleur musculaire contractée en quelques minutes face au Portugal.

Pour Thomas Lemar et Marcus Thuram, les dernières constatations confirment qu'il ne s'agissait que de coups sans gravité lors de l'entraînement réalisé jeudi. Pour Adrien Rabiot, qui souffre à une cheville, cette blessure date d'avant le début du rassemblement avec les Bleus. La douleur s'est en effet réveillée pendant la préparation. Malgré tout, le milieu de la Juventus est capable de jouer.