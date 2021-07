Angleterre-Danemark, les compos: Saka remplace Sancho dans le onze anglais

Au lendemain de la qualification de l’Italie pour la finale de l’Euro 2021, l’Angleterre et le Danemark vont se disputer le second ticket sur la pelouse de Wembley, ce mercredi (21h). Pas de surprise, Gareth Southgate et Kasper Hjulmand alignent les grosses équipes d’entrée.

L’Angleterre retrouvera-t-elle une nouvelle fois Wembley dimanche, pour y affronter l’Italie en finale de l’Euro 2021? Il faudra pour cela d’abord venir à bout ce mercredi du Danemark en demi-finale (21 heures), la grosse et belle surprise de ce championnat d’Europe. Des Danois en mission depuis le malaise de leur coéquipier Christian Eriksen dès le premier match de poule.

>>> suivre la demi-finale en live-texte

Après avoir éliminé l’Allemagne en huitièmes (2-0) puis l’Ukraine en quarts (4-0), les joueurs de Gareth Southgate sont à la porte d’une première finale d’Euro dans leur – pourtant riche – histoire. Un sommet qui sera disputé devant leur public et 60 000 personnes, à Londres. Mais ce ne sera pas chose aisée de battre ces Danois-là, flamboyants depuis leurs deux défaites inaugurales dans le tournoi. Après avoir vaincu le pays de Galles en huitièmes (0-4) puis la République tchèque en quarts, les Three Lions seront toutefois leur premier très gros morceau.

>> Toutes les infos sur l'Euro en DIRECT

Sancho préféré à Saka

Southgate aligne une équipe similaire à celle qui a balayé les Ukrainiens au tour précédent. Jordan Pickford sera évidemment dans la cage, lui qui n’a toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition. La défense 100% mancunienne est reconduite (Kyle Walker et John Stones de City, Harry Maguire et Luke Shaw de United).

Dans le secteur offensif Raheem Sterling et Mason Mount sont reconduits derrière le buteur Harry Kane. Mais Bukayo Saka fait son retour à la place de Jadon Sancho.

Kasper Hjulmand mise lui aussi sur un onze similaire à celui qui a gagné contre les Tchèques, et reste fidèle à son 3-4-3. Andreas Christensen et Janik Vestergaard épaulent Simon Kjaer derrière. Sur les ailes, Jens Stryger Larsen et Joakim Maehle sont reconduits. Mikkel Damsgaard et Martin Braithwaite entourent le Niçois Kasper Dolberg devant, lui qui reste sur trois buts lors des deux derniers matches.

Le onze de l’Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane.

Le onze du Danemark: Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Stryger, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.