Angleterre: le genou à terre des joueurs contre le racisme suscite de plus en plus le débat

Pour protester contre le racisme, les joueurs anglais continuent de mettre un genou à terre, avant chaque rencontre. Mais la semaine dernière, face à l'Autriche et la Roumanie, une partie du public britannique a hué cette action.

Va-t-on assister à quelques scènes embarrassantes avant les matchs de l'Euro, notamment ceux organisés à Wembley? C'est un peu la crainte des observateurs britanniques ces jours-ci, après les matchs amicaux des Three Lions.

>> Euro: les infos en direct

Face à l'Autriche et la Roumanie, comme depuis le développement du mouvement "Black Lives Matter" en 2020, les internationaux anglais ont mis un genou à terre avant le coup d'envoi, pour dénoncer le racisme. Et à deux reprises, une partie du public a clairement dénoncé cette initiative par des huées et des sifflets - couverts par des applaudissements d'autres spectateurs.

Les perturbateurs en question, interrogés par la presse outre-Manche, se sont évidemment défendus d'être racistes. Mais certains estiment qu'au bout d'un an, les joueurs doivent passer à autre chose, et d'autres considèrent qu'ils n'ont tout simplement pas à "subir" d'actions politiques - quelles qu'elles soient - lorsqu'ils se rendent au stade.

Boris Johnson ne condamne pas les huées, mais la sélection reste unie

Toujours est-il que la menace de sifflets plus forts durant l'Euro est réelle, et que le Premier ministre Boris Johnson, toujours dans les bons coups, n'a rien fait pour calmer les choses. S'il souhaite voir "le pays entier" derrière Harry Kane et les autres durant la compétition, Johnson a en effet refusé de condamner les huées.

Le Premier ministre "respecte pleinement le droit de ceux qui choisissent de manifester pacifiquement et de faire connaître leurs opinions", a déclaré son porte-parole, ajoutant: "Sur le fait précis de mettre un genou à terre, le Premier ministre est plus concentré sur l'action que sur les gestes (symboliques). Nous avons pris des mesures concrètes comme avec la Commission sur les disparités raciales et ethniques. C'est ce sur quoi il est concentré."

Un message difficilement audible pour Gareth Southgate. Un peu agacé d'avoir à s'exprimer sur ce sujet, le sélectionneur a promis que son équipe ne changera pas de ligne de conduite durant l'Euro. "Cela (les sifflets) ne va pas nous arrêter dans ce que nous faisons et ce que nous croyons, a lancé le technicien dimanche soir. Et cela ne m'empêchera pas de soutenir mes joueurs et mon staff." L'attaquant Marcus Rashford, l'un des plus impliqués dans la lutte contre le racisme, a tenu un discours similaire: "Nous pensons que c'est la bonne chose à faire, et nous allons continuer à la faire."

Placée dans le groupe D à l'Euro, l'Angleterre jouera contre la Croatie le 13 juin, l'Ecosse le 18, et la République tchèque le 22.