Belgique: la sœur de Courtois s'excuse après avoir allumé Spinazzola, pourtant blessé

Valérie Courtois, la sœur du gardien de but de la Belgique Thibaut Courtois, s’est excusée auprès de l’arrière gauche de l’Italie Leonardo Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille vendredi lors du quart de finale de l’Euro 2021 contre l'Italie (2-1). Présente à Munich pour soutenir son frère et les Diables Rouges, elle s’en était prise au Romain sur les réseaux sociaux lorsque le joueur de l’AS Roma, blessé, était longuement resté au sol.

Les mauvaises langues diront que les Belges ont toujours le seum. Sauf que cette fois, ce n’est pas un Diable Rouge qui a exprimé sa rancœur après une défaite mais la sœur d’un international belge, Thibaut Courtois. Pas le dernier pour exprimer son seum en 2018 après la demi-finale de la Coupe du monde perdue face à la France, le portier du Real Madrid a eu la défaite moins amère face à l’Italie (2-1), vendredi, en quart de finale de l’Euro 2021. Mais ce ne fut pas le cas de sa sœur Valérie. Présente dans les tribunes de l’Allianz Arena de Munich pour encourager son frère et la sélection de Roberto Martinez, la volleyeuse (elle a joué à Paris au Stade Français entre 2017 et 2019) s’est emportée en fin de match.

Le message de Valérie Courtois © Instagram.com/thibautcourtois

"Je suis vraiment désolée"

Alors que les Belges, menés 2-1, tentent de revenir au score, Leonardo Spinazzola s’arrête en pleine course puis se couche sur la pelouse. Placée tout près du gaucher en train de se faire soigner, elle a filmé et posté une Story sur le compte Instagram de son frère, insinuant que l’Italien en rajoutait pour gagner du temps. "C'est ce qu'on appelle les vices du métier", a-t-elle écrit en substance. Un message qu’elle a vite regretté. Car le latéral de la Nazionale qui a été évacué en pleurs sur une civière, souffre d’une rupture du tendon d’Achille gauche. Il doit être opéré ce lundi et sera absent des terrains pendant environ six mois.

Consciente d’avoir un peu dérapée, Valérie Courtois a adressé un message d’excuses au joueur italien : "Je suis vraiment désolée d'apprendre que l’Euro de Spinazzola se termine de cette façon, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Je m'excuse pour ma réaction sur le moment et j'espère vraiment qu'il se remettra bien !"