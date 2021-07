AS Roma: "C’est terrible pour moi", Mourinho dégouté après la blessure de Spinazzola

Le nouvel entraîneur de l’AS Roma José Mourinho a réagi à la grave blessure de l’arrière gauche italien Leonardo Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du quart de finale de l’Euro 2021 Belgique-Italie vendredi à Munich. Une tuile qui va le priver du gaucher pendant de longs mois dans le club de la Louve.

Tous les chemins mènent à Rome et désormais à José Mourinho. Présenté la semaine passée, le nouvel entraîneur de l’AS Roma suit avec attention l’Euro 2021. Un intérêt d’autant plus grand que le technicien peut voir à l’œuvre certains de ses futurs joueurs avec l’Italie, en quête d’une place en finale face à l’Espagne mardi soir à Wembley.

Mais si la Nazionale brille depuis le début de la compétition, elle a perdu en chemin son arrière gauche Leonardo Spinazzola. L’un des meilleurs joueurs de la sélection italienne s’est gravement blessé vendredi soir lors du quart de finale face à la Belgique (2-1) à Munich. Le diagnostic est sans appel : rupture du tendon d'Achille gauche. Le joueur de 28 ans doit être opéré ce lundi en Finlande. Il sera absent pendant au moins six mois.

Leonardo Spinazzola © ICON Sport

"Une perte terrible"

Une tuile énorme pour la Nazionale mais aussi pour son club, l’AS Roma. "C'est une perte terrible pour l'Italie, mais imaginez combien c'est terrible pour moi qui ne l'aurai pas (à disposition) pendant environ six mois, a déclaré Mourinho à TalkSport. Emerson Palmieri (son remplaçant possible en équipe nationale,ndlr) est un bon joueur, avec de l'expérience. Mais Spinazzola jouait d'une manière incroyable." Et le Special One de conclure : "Nous sommes tous désolés de la perte de Spinazzola pour quelques mois, mais c’est le football et nous devons être prêts à commencer la semaine prochaine."