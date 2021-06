Belgique-Portugal: Thorgan Hazard savoure son but exceptionnel, l'un des plus beaux de l'Euro

Thorgan Hazard a offert à la Belgique la qualification pour les quarts de finale de l'Euro avec une frappe surpuissante, ce dimanche face au Portugal (1-0).

Un but "à la Cristiano Ronaldo". Et contre la superstar portugaise. "C’est ce que j’ai entendu, on a m’a dit ça aussi", sourit Thorgan Hazard. Il est le héros de la soirée pour la Belgique ce dimanche, avec sa frappe surpuissante de l’extérieur de la surface qui a trompé Rui Patricio (42e) et permis aux Diables rouges de se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro en faisant tomber à Séville le Portugal, champion d’Europe en titre (1-0). "La trajectoire était un peu bizarre pour le gardien, a reconnu le petit frère d’Eden Hazard. Elle est partie d’abord à gauche, puis à droite. J’ai tenté ma chance. Sur des matchs comme ça, il faut la prendre. Quand tu as une occasion, il faut essayer de tirer. Avec la chance, c’est rentré. J’étais très content, surtout que ce but apporte la qualification donc je ne pouvais pas rêver mieux."

S’agit-il du but le plus important de sa carrière ? "Je pense, oui, au vu de tous les messages que j’ai reçu après le match. Je pense que c’est le but le plus important de ma carrière. C’est un sentiment très fort." Et la Belgique, bien que dominée, a tenu bon jusqu’au bout. "On a souffert en deuxième mi-temps, a noté Thorgan Hazard. Mais il faut savoir aussi tous ensemble pour se qualifier. On a tous très bien défendu en deuxième mi-temps. On aurait pu garder un peu plus le ballon mais ce n’était pas facile, face au champion d’Europe. On est très content de se qualifier."

Courtois: "On a travaillé de manière impeccable au niveau défensif"

Egalement décisif, avec notamment une parade sur un coup franc de Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois sait que les Belges ont montré un visage différent à Séville, solides et regroupés derrière à défaut de pouvoir maitriser le jeu. "On est heureux. C'est une victoire importante car les deux équipes pouvaient gagner. On a travaillé de manière impeccable au niveau défensif car on n'avait plus la possession de balle", explique le gardien du Real. Désormais, une priorité pour Thibaut Courtois et les Belges : "récupérer". Le quart de finale face à l’Italie, à Munich, est dans cinq jours. Et les stars Kevin De Bruyne et Eden Hazard inquiètent après leurs sorties prématurées ce dimanche soir, sur blessures…