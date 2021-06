Belgique-Portugal: les Diables Rouges sortent les tenants du titre dans la douleur

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2021 en éliminant le Portugal, ce dimanche à Séville (1-0). Face aux partenaires de Cristiano Ronaldo, bien muselé, les Diables Rouges l’ont emporté grâce à une superbe frappe de Thorgan Hazard. Mais ils ont perdu Kevin De Bruyne et Eden Hazard sur blessure au terme d'un match viril.

Une photo de famille. En mondovision. Les frères Hazard se sont offert un moment de bonheur inoubliable, ce dimanche à Séville. L’image de Thorgan, fou de joie, poursuivi par Eden, tout aussi heureux, va faire le tour de la planète. Elle symbolise la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de l’Euro. Les Diables Rouges se sont offert le scalp du Portugal au terme d’un match intense et longtemps fermé (1-0). Il aura fallu une inspiration géniale de Thorgan Hazard pour débloquer la situation dans la chaleur andalouse. Profitant d’un service de Thomas Meunier à l’entrée de la surface, le milieu de terrain de Dortmund a déclenché la foudre à la 42e. Sa frappe soudaine de l’extérieur du pied à surpris Rui Patricio avec sa trajectoire changeante.

Le joueur de 28 ans, auteur de son deuxième but dans la compétition, a permis à son équipe de prendre le meilleur sur les partenaires de Cristiano Ronaldo, pourtant dominateurs au stade de la Cartuja. Après avoir marqué cinq fois lors de la phase de poules, la star de la Selecçao a été bien muselé par l’arrière-garde belge. A part un coup-franc puissant bien détourné par Thibaut Courtois (25e), l’attaquant de la Juventus n’a pas vraiment réussi à se montrer dangereux. Idem pour Diogo Jota, qui a manqué deux grosses occasions (5e, 58e). Ruben Dias de la tête et Raphaël Guerreiro, qui a trouvé le poteau, ont manqué de réussite en fin de match.

Inquiétude pour De Bruyne et Hazard

Après avoir terminé à la 3e place de leur groupe, les Portugais, tenants du titre, n’iront pas plus loin dans la compétition. Les Belges, eux, vont devoir digérer cet affrontement qui est devenu de plus en plus viril au fil de la soirée. Parfois trop, à l’image du tacle par derrière de Joao Palhinha sur Kevin De Bruyne en première période. Un geste très dangereux qui a obligé le passeur de Manchester City, touché à la cheville gauche, a laissé sa place dès le retour des vestiaires.

Pepe aussi aurait sans doute dû se faire exclure pour une charge violente sur Thorgan Hazard, avec un coude au niveau du visage. Eden Hazard, auteur d’une belle prestation, a demandé le changement à la 87e, après s’être tenu l’arrière de la cuisse. De quoi se projeter sur la suite avec appréhension. Ce sera face à l’Italie, le 2 juillet à Munich (21h). Pour une place dans le dernier carré.