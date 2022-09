Portugal: Ronaldo veut jouer l’Euro 2024, à 39 ans

Au cours du gala des ‘Quinas de Ouro’ organisé ce mardi soir au Portugal, Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il aimerait disputer l’Euro 2024 avec la Seleçao. Le quintuple Ballon d’or aura alors 39 ans et disputerait sa sixième phase finale dans la compétition, un record.

Insatiable Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais, âgé de 37 ans, devrait disputer cet hiver sa cinquième Coupe du monde. Et il ne compte pas s’arrêter là avec la Seleçao, comme il l’a révélé lors des ‘Quinas de Ouro’, le gala organisé par la fédération portugaise ce mardi soir pour célébrer ses joueurs.

De nouveaux records en perspective

"J'espère faire partie de la sélection encore quelques années", a-t-il expliqué au moment de récupérer son prix récompensant son statut de meilleur buteur en sélection de l’histoire. Il y a un an, il a dépassé l’Iranien Ali Daei et ses 109 buts. CR7 en compte aujourd'hui 117. Et ce n’est pas le seul record qu’il pourrait battre avec sa sélection.

Cette année, il pourrait disputer sa dixième grande phase finale de suite (Coupe du monde et Euro) et en cas de participation à l'Euro 2024 en Allemagne, il deviendrait le seul joueur à atteindre six phases finales, dépassant Iker Casillas. Ce serait également l’occasion pour lui d’améliorer son record de buts dans l’épreuve, alors qu’il en est actuellement à 14.

"Je suis dans une équipe avec beaucoup de jeunes talents, avec un avenir extraordinaire"

"Je me sens toujours motivé, mon ambition est grande, ajoute-t-il. Mon parcours dans l'équipe nationale n'est pas terminé, vous allez voir encore un peu de Cris. Je suis dans une équipe avec beaucoup de jeunes talents, avec un avenir extraordinaire, et j’ai envie de faire partie de cette Coupe du monde et de l’Euro 2024". Le quintuple Ballon d’or aura alors 39 ans.