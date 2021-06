Croatie-Ecosse: le bijou de Modric, avec un extérieur du pied en lucarne

Luka Modric s'est offert un magnifique but ce mardi face à l'Ecosse, permettant à la Croatie de prendre les devants dans la rencontre. Le milieu du Real Madrid a envoyé une magnifique frappe brossée de l'extérieur du pied dans la lucarne du portier écossais.

À 35 ans, Luka Modric ne perd pas de sa dextérité. Aligné ce mardi soir dans l'entrejeu croate face à l'Ecosse pour le dernier match de cette phase de poules de la Croatie, le milieu du Real Madrid s'est offert un but somptueux.

Le meilleur joueur de la Coupe du monde 2018 en a encore dans les jambes. Avec son premier but inscrit dans cet Euro, le milieu croate a permis aux siens de rebasculer en tête au tableau d'affichage alors que les deux équipes étaient dos à dos.

Servi aux abords de la surface par son ancien coéquipier au Real Madrid, Mateo Kovacic, le Ballon d'Or 2018 a envoyé une magnifique frappe brossée de l'extérieur du pied droit dans la lucarne du portier écossais, s'offrant l'un des buts de la compétition jusque-là.

Buteur et passeur décisif

Avec ce superbe bijou inscrit, Luka Modric a refait passer les siens dans une position plus confortable. Mais le milieu des Merengue ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Quelques minutes plus tard, le Croate a parfaitement botté un corner pour trouver la tête d'Ivan Perisic.

Par ailleurs, Luka Modric a battu un nouveau record en devenant à la fois le plus jeune buteur de la sélection croate (ndlr : face à l'Autriche en 2008) et le plus âgé avec cette nouvelle réalisation ce soir, à 35 ans et 286 jours.