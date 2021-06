Croatie-Espagne en direct: Caleta-Car titulaire, deux changements pour l'Espagne

L'Espagne attendue au tournant

Après avoir timidement entamé son tournoi contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), l’Espagne a obtenu sa première victoire et sa qualification pour les huitièmes de finale avec fracas, contre la pauvre Slovaquie (0-5), égalant au passage le record du plus large succès en phase finale d’un Euro.

Éliminée à ce stade lors du Mondial 2018 et de l'Euro 2016, la Roja joue gros. La sélection d’Aymeric Laporte, buteur contre les Slovaques et à son aise au sein de la défense espagnole (titulaire à chaque rencontre), va devoir poursuivre sur sa lancée face à un adversaire redoutable.