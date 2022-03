Equipe de France Espoirs: "Pour l’équité", Ripoll souhaite jouer contre l’Ukraine

Censée affronter l’Ukraine pour les qualifications de l’Euro Espoirs 2023, l’Equipe de France Espoirs a vu cette rencontre être reportée en raison de la guerre entre les Ukrainiens et les Russes. Interrogé en conférence de presse sur cette affiche, le sélectionneur Sylvain Ripoll a confié vouloir jouer ce match "pour l’équité".

Premier du groupe H, et donc en bonne position pour les qualifications de l’Euro Espoirs 2023, l’Equipe de France de Sylvain Ripoll avait un duel au sommet à disputer durant cette trêve internationale. Avec trois points d’écart avec la sélection ukrainienne, la rencontre entre les deux formations prévue pour le 29 mars à Lviv représentait un vrai enjeu.

Mais en raison de la guerre en Ukraine, l’UEFA a dû reporter cette affiche. Un changement de programme regretté par le sélectionneur des Bleuets. En conférence de presse, ce dernier a déclaré vouloir affronter le second de son groupe: "Pour l’équité, ce serait bien de pouvoir rejouer contre l’Ukraine, car c’est une équipe qui a un rôle à jouer dans ce groupe."

Il y a quelques jours, la Fédération française de football annonçait que cette rencontre pourrait se diriger vers un "report sur les dates du mois de juin". Un scénario loin d’être acté pour Ripoll: "Un futur report a été évoqué, mais est-ce qu’il aura lieu ? On le souhaite, mais ce sont des choses qui seront décidées dans les semaines à venir." Aux dernières nouvelles, la FFF attend un retour de l’UEFA au début du mois d’avril.

"On espère jouer ce match-là, car cela signifiera que la guerre est terminée"

Au-delà de l’enjeu sportif, la tenue de ce match sur le sol ukrainien aurait une signification plus importante. Comme précisé par le sélectionneur, cela signerait la fin d’un conflit entre l’Ukraine et la Russie ayant déjà fait de nombreuses victimes: "Cette guerre est absolument terrible, nous souhaitons tous un retour à la paix le plus rapidement possible. On espère jouer ce match-là, car cela signifiera que la guerre est terminée."

En attendant que ce vœu se réalise, les Bleuets affronteront ce jeudi les Iles Féroé (à 20h45). Pour rappel, l’actuel quatrième au classement avait tenu tête aux Français (1-1), le 6 septembre.

Désireux de ne pas reproduire les mêmes erreurs, Ripoll a averti ses joueurs. Ils ne doivent pas sous-estimer leur adversaire: "Cela fait partie des avertissements que peut donner le football quand on ne fait pas les choses correctement (…) C’est une équipe à prendre très au sérieux."