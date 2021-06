Equipe de France: le secteur offensif des Bleus, du "jamais vu" pour Platini

Dans une interview au Giornale, Michel Platini souligne la qualité de l'effectif de l'équipe de France avant l'Euro. Un Euro pour lequel il n'a pas été invité.

Présent le week-end dernier avec le Variétés Club de France, Michel Platini s'était dit impressionné par le trio offensif Benzema-Griezmann-Mbappé chez les Bleus. "Dans l’histoire du football français, je ne suis pas sûr que l’on en ait eu un comme ça", disait-il. Mais visiblement, c'est l'ensemble de l'attaque de l'équipe de France qui l'enthousiasme avant l'Euro, comme il l'explique ce mercredi dans un entretien au Giornale.

"C'est une sélection complète dans tous les secteurs, observe l'ancien numéro 10 des Bleus et patron de l'UEFA. Mais huit attaquants d'un tel niveau à disposition d'une seule équipe, c'est du jamais vu."

Il n'a pas été invité à l'Euro

Evidemment, cela ne signifie pas que la France remportera l'Euro le 11 juillet prochain. D'autant que pour Platini, il y a d'autres candidats sérieux pour le titre. "La Belgique me plaît, dit-il, l'Italie me semble intéressante, et puis il y a aussi l'Angleterre."

Autant d'équipes que l'ex-milieu offensif ne devrait pas voir depuis les tribunes des différents stades du tournoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été invité, tout simplement. Ni par l'UEFA, ni par "aucune fédération pour laquelle (il) avait réservé une ville-hôte pour la compétition", souligne-t-il. Car cet Euro 2020 à travers l'Europe était son projet.

"Mais je ne vis pas dans le ressentiment ni la vengeance, assure-t-il. J'ai voulu cette formule quand j'étais président de l'UEFA, j'ai essayé de faire plaisir à tous les fans." Alors pourquoi l'a-t-on oublié? "Je ne sais pas, et je m'en fiche."