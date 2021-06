Equipe de France: pas de grande inquiétude pour Dembélé, sorti touché contre la Hongrie

Sorti trente minutes après son entrée en jeu lors du match de l'Euro 2021 entre la Hongrie et la France (1-1), Ousmane Dembélé va passer des tests ce samedi soir. Mais le staff des Bleus n’est pas inquiet.

Il est entré à la 57e minute de jeu pour remplacer Adrien Rabiot, avant de céder lui-même sa place à Thomas Lemar trente minutes plus tard. Sorti touché lors du match de l'Euro entre la Hongrie et la France (1-1), à Budapest, Ousmane Dembélé va passer quelques tests ce samedi soir après le dîner des Bleus. Mais le staff tricolore n’est pas inquiet pour l’attaquant du FC Barcelone. Le joueur de 24 ans a reçu un gros coup sur le tendon et n’a pas voulu prendre de risque. Il a donc préféré quitter le terrain.

Pas de prise de risque

"Je ne peux pas être très précis, c'est possible qu'il ait pris un coup à un moment sur le tendon du genou, a simplement commenté Didier Deschamps après la rencontre en conférence de presse. Il a continué, il a ressenti quelque chose au moment de faire un centre. On n'a pas pris de risque, on va voir. J'espère que ce n'est qu'un coup, on en saura plus dans les prochains jours." Lancé pour apporter plus de poids offensivement, Dembélé a notamment trouvé le poteau d'une lourde frappe du droit (58e).

Retenu pour cet Euro après une saison aboutie en club (11 buts et 5 passes décisives en 44 matchs disputés toutes compétitions confondues), Dembélé avait eu droit à quelques secondes mardi contre l'Allemagne, à Munich (1-0). A Budapest, il est le premier joueur des Bleus à être sorti du banc de touche, avant d'être suivi par Corentin Tolisso, Olivier Giroud et, donc, Lemar.

En tête du groupe F malgré ce résultat frustrant en Hongrie, les champions du monde en titre boucleront la phase de poules mercredi face au Portugal. Avec un double objectif : se qualifier pour les huitièmes de finale et terminer à la première place.