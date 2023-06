Equipe de France: "Il casse les pieds aux défenseurs", Konaté loue les qualités de Kolo Muani

Présent en conférence de presse ce mercredi, à deux jours de la rencontre de l’équipe de France face à Gibraltar (vendredi à 20h45), Ibrahima Konaté a rendu un hommage appuyé à Randal Kolo Muani. Comme l’a confié le central de Liverpool, l’attaquant est un poison de tous les instants pour les défenseurs.

Randal Kolo Muani ne laisse aucun répit à ses adversaires directs. Pas même à ses coéquipiers pendant l’entraînement. Présent en conférence de presse ce mercredi à deux jours de Gibraltar-France, comptant pour la troisième journée des qualifications à l’Euro 2024, Ibrahima Konaté a dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant de Francfort.

"S’il est vraiment dur à défendre? Ah oui oui oui! (rire), a lâché le défenseur de Liverpool face aux médias. C'est un attaquant vraiment difficile à défendre. Il est grand, technique, il va super vite. Ce sont des qualités sur lesquelles il a progressé, pour avoir joué avec lui dans les équipes de France jeunes."

"Il a toutes les qualités pour devenir un très grand joueur, un très très très grand joueur"

Auteur de 23 buts et 17 passes décisisives en 46 apparitions avec l'Eintracht Francfort cette saison, Randal Kolo Muani a marqué les esprits et séduit les cadors européens. Tout sauf une surprise pour Ibrahima Konaté qui lui prédit un brillant avenir.

"C’est quelqu’un qui ne lâche pas, il a un volume d'intensité et d'endurance très très élevé, a poursuivi l’ancien joueur de Leipzig. Il ne fait que courir sur le terrain. C'est quelque chose qui nous casse les pieds aux défenseurs, il est toujours dans nos pattes, il ne lâche rien. Peu importe la carrure du défenseur, il va au duel et au contact. C’est aussi un finisseur, il sait marquer des buts et faire des passes décisives. Il a toutes les qualités pour devenir un très grand joueur, un très très très grand joueur."

Quelques minutes plus tard, le premier concerné a succédé à Konaté en conférence de presse. L’attaquant de Francfort, qui a par ailleurs confié s’inspirer de "la malice" d’Olivier Giroud devant le but pour progresser, a lui aussi tenu un discours élogieux envers le défenseur des Reds.

"C'est dur d'attaquer sur lui, il est très fort, il nous colle vraiment comme il faut. On est obligé de le faire courir, de le faire bouger." De quoi promettre des duels intenses cette semaine à Clairefontaine.