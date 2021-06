Espagne: "van der Vaart a dit de la merde", tacle Sarabia

Dans une interview accordée à Radio Marca, Pablo Sarabia a répondu aux critiques de Rafael van der Vaart sur le niveau de l’Espagne à l’Euro. Et le milieu offensif du PSG en a profité pour égratigner l’ancien joueur néerlandais.

Les propos de Rafael van der Vaart passent décidément très mal en Espagne. En critiquant sévèrement le niveau de la Roja à l’Euro, l’ancien milieu de terrain néerlandais s’est attiré les foudres des joueurs de Luis Enrique. Invité à réagir sur Radio Marca, Pablo Sarabia n’a pas caché son agacement.

"Il s’est trompé dans ces déclarations, encore plus en étant footballeur, a réagi le milieu offensif du PSG. Il a dit de la maerde. Mais le seul souvenir que j’ai de lui, c’est la Coupe du monde 2010 et il ne s’en est pas très bien sorti puisque nous avons remporté la finale (l’Espagne s’était imposée 1-0 face aux Pays-Bas grâce à un but d’Andrés Iniesta en prolongation, ndlr)."

"Van der Vaart veut son moment de gloire"

Une sortie très musclée, dans la lignée de celle de Koke. "Van der Vaart veut son moment de gloire, tacle le joueur de l’Atlético de Madrid. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas."

Il faut dire que Van der Vaart, passé par le Real Madrid durant sa carrière (2008-2010), n’y est pas allé de main morte au moment d’évoquer les performances des partenaires d’Alvaro Morata. "L'Espagne est affreuse. J'espère que nous les affronterons. Ils n'ont rien dans cette équipe, a-t-il lâché sur le plateau de NOS. Ils ne font que passer d'un côté du terrain à l'autre, ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une passe décisive."

"J'espère que le football nous récompensera"

Après deux nuls décevants, face à la Suède (0-0) et la Pologne (1-1), l’Espagne va jouer sa qualification en 8es de finale face à la Slovaquie, ce mardi à Séville (18h). Un match décisif que Sarabia aborde avec confiance: "Je pense que nous jouons bien. On a juste besoin de conclure nos actions. On domine les matchs, on presse bien, mais les adversaires nous donnent peu d'occasions de marquer... J'espère que le football nous récompensera et que nous gagnerons contre la Slovaquie".