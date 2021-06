Euro 2021: Koke se moque de Van der Vaart après ses critiques sur l’Espagne

Koke, milieu de terrain de l’Espagne, a répondu avec ironie à la violente attaque de l’ancien milieu de terrain néerlandais, Rafael Van der Vaart, sur le style de jeu de l’Espagne. Il s’est même moqué de ce dernier.

Invité de la Cadena Cope, Koke, milieu de terrain de l’Espagne, a répondu lundi soir à Rafael Van der Vaart qui a tenu des propos très durs au sujet de la sélection espagnole.

"L'Espagne est affreuse, avait lâché, quelques heures plus tôt, l’ancien international hollandais. J'espère que nous les affronterons. Ils n'ont rien dans cette équipe. Ils ne font que passer d'un côté du terrain à l'autre, ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une passe décisive."



Une punchline qui n’est pas passé inaperçue dans les rangs de la Roja. "Il veut son moment de gloire, a reconnu le joueur de l'Atlético de Madrid. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas."

Il s’est ensuite montré plus piquant ironique en rappelant qu’il se souvenait très bien de Van der Vaart, car "on le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010". Sur cette action devenue mythique en Espagne, le Hollandais essaye de s’interposer, mais Iniesta parient à frapper et marque le seul but de la finale victorieuse. Un tacle bien placé de Koke.

Le but d'Iniesta en finale de la Coupe du monde sous les yeux de Rafael Van der Vaart, impuissant © AFP

L’Espagne doit désormais faire le travail sur le terrain après deux matchs nuls face à la Suède (0-0) et la Pologne. Actuellement troisièmes avec deux points, les joueurs de Luis Enrique doivent s’imposer face à la Slovaquie, ce mardi (18h) pour valider leur billet pour le tour suivant.