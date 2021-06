Euro 2020: sur quelle chaîne regarder Belgique-Russie

Les "Diables rouges" visent le titre, lors d'un Euro qu'ils vont démarrer, ce samedi (21h) contre la Russie à Saint-Pétersbourg, sans leur star Kevin de Bruyne, blessé.

Privée de ses meilleurs joueurs pour la phase de poules (Hazard, De Bruyne…), la Belgique, un autre prétendant à l’Euro, entre en piste face à la Russie à Saint-Pétersbourg (21h). La rencontre sera diffusée à la télévision sur M6 et beIN Sports 1, et vous pourrez bien sûr suivre la rencontre à la radio sur RMC ainsi que sur le site et l'app RMC Sport. Roberto Martinez devra composer sans ses meilleurs atouts pour faire tomber la "Sbornaïa".

Kevin De Bruyne a déclaré forfait, pas encore assez bien remis de ses fractures au visage,t andis que le Madrilène Eden Hazard, poursuivi par les blessures depuis deux saisons, n’est pas encore apte lui non plus, à l’instar du milieu Axel Witsel. Le sélectionneur des Diables Rouges conserve un éventail de choix conséquent pour réaliser une belle entame, avec le puissant avant-centre Romelu Lukaku.

>>> L’intégralité des matches de l’Euro est accessible via l’offre RMC Sport/beIN Sport

Dzyuba vise un record avec la Russie

La Russie laisse volontiers le rôle de favori à la Belgique, même diminuée. La "Sbornaïa" n'a pas oublié que les Diables Rouges se sont promenés la dernière fois qu'ils lui ont rendu visite à Saint-Pétersbourg (4-1), en novembre 2019, en qualifications pour cet Euro 2020, décalé d'un an par la pandémie.

"Kevin De Bruyne, c'est une grande perte pour la Belgique, mais je pense que les autres joueurs seront tous prêts et en forme. Aucune équipe ne veut perdre son leader, mais les Belges restent les favoris", a estimé l'avant-centre Artem Dzyuba, à un but d'égaler le record de buts marqués pour la Russie (30 réalisations).

"Le premier match, c'est toujours le plus dur, car on doit s'adapter à la compétition, a reconnu pour sa part Roberto Martinez. Il y a beaucoup d'aspects à gérer. Demain (ce samedi), ça sera un vrai test, car il n'y a pas de secrets entre les deux équipes. On va jouer dans un stade magnifique devant plus de 30.000 spectateurs, c'est un élément de plus qu'il faudra surmonter."