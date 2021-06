Euro 2021: ce que la défaite du Portugal contre l'Allemagne change pour la qualification des Bleus

A l'issue de la deuxième journée, marquée par le nul de la France contre la Hongrie et la défaite du Portugal face à l'Allemagne, le groupe F est plus que jamais ouvert. On fait le point sur les différents scénarios possibles lors de la troisième et dernière journée.

Après deux journées disputées dans le groupe F, désigné comme étant le fameux "groupe de la mort" depuis le tirage au sort de cet Euro 2021, tout est encore possible. Aucune des quatre équipes n'est pour l'heure éliminée et, à l'inverse, aucune sélection ne peut se vanter d'avoir valider son billet pour les huitièmes de finale.

Ce samedi, la France aurait pu officialiser sa présence en phase finale en cas de victorie face à la Hongrie. Mais les hommes de Didier Deschamps ont été piégés par les coéquipiers de Loïc Négo dans la fournaise de la Puskas-Arena (1-1) et ont laissé échapper deux points. Trois heures plus tard, les Allemands se sont quant à eux relancés contre le Portugal de Cristiano Ronaldo dans un match superbe (4-2).

Les Bleus ont leur destin en mains et ne peuvent plus finir derniers

Si tout reste à faire dans ce groupe F après quatre matchs, les deux premières journées permettent cependant de dresser un constat plutôt positif pour les Bleus: avant d'affronter le Portugal dans un remake de la dernière finale de l'Euro (mercredi, 21h) les champions du monde en titre ont toujours leur destin en mains et ne peuvent plus finir derniers de leur groupe.

La France première du groupe si...

Elle bat le Portugal

Elle fait match nul contre le Portugal et l'Allemagne ne gagne pas contre la Hongrie

Malgré son match nul à Budapest, l'équipe de France est à l'heure actuelle première de son groupe grâce au revers du Portugal, leader de la poule avant cette journée. En cas de victoire mercredi contre la Seleçao, les Bleus comptabiliseront sept points et seront donc assurés de garder leur place de leader, l'Allemagne pouvant seulement comptabiliser six points en cas de victoire contre la Hongrie. En cas de match nul face au Portugal, les Bleus devront compter sur une contre-performance des Allemands contre les Hongrois pour sortir premiers du groupe.

La France deuxième du groupe si...

Elle fait match nul contre le Portugal et l'Allemagne bat la Hongrie

Elle perd contre le Portugal et l'Allemagne ne bat pas la Hongrie

En cas de match nul contre le Portugal, la France pourrait se faire ravir la première place du groupe par l'Allemagne si cette dernière écarte la Hongrie. Dans ce cas, elle finirait deuxième du groupe F. Autre scénario dans lequel les Bleus finissent à la deuxième place: en cas de défaite face aux coéquipiers de Ronaldo et de résultat défavorable (nul ou défaite) de la Mannschaft contre la Hongrie, Pour rappel, si les Français et les Allemands se retrouvent à égalité de points, ce sont les Bleus qui auront l'avantage grâce à leur victoire 1-0 à Munich lors de la première journée.

Si la Hongrie bat l'Allemagne et que les Bleus perdent contre le Portugal, Français et Hongrois se retrouveront à quatre points et il faudra éplucher le réglement officiel de l'Euro. En cas d'égalité de points entre deux équipes, ce dernier stipule que les deux sélections sont d'abord départagées en fonction de la confrontation directe puis au nombre de buts marqués à l'extérieur: dans ce cas, ce sont les Bleus qui auront l'avantage grâce au but inscrit par Antoine Griezmann à la Puska Aréna.

La France troisième du groupe si...

Elle perd contre le Portugal et l'Allemagne bat la Hongrie

Si les Bleus sont vaincus par la Seleçao et que l'Allemagne fait le job à domicile contre la Hongrie, ils reculeraient à la troisième place du groupe. Dans ce cas, les hommes de Didier Deschamps devront espérer faire partie des quatre meilleurs troisièmes de groupe pour voir les huitièmes de finale.

Le classement du groupe F après deux journées

1. France, 4 points

2. Allemagne, 3 points

3. Portugal, 3 points

4. Hongrie, 1 point