Euro 2021: comment les joueurs italiens ont vécu la demie Angleterre-Danemark

Libérés après leur qualification pour la finale de l'Euro 2021 aux dépens de l'Espagne, les joueurs de l'Italie ont suivi avec intérêt et ensemble la deuxième demi-finale remportée par l'Angleterre face au Danemark (2-1 a.p.) mercredi soir à Wembley.

Comme le veut la coutume, les joueurs de l’équipe d’Italie se sont retrouvés mercredi soir, lendemain de leur victoire contre l'Espagne aux tirs au but (1-1, 4 tab à 2), pour regarder ensemble la demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark (2-1 a.p.). A Coverciano, les Italiens ont l’habitude, les lendemains de match, d’organiser un énorme barbecue sur l’un des terrains d’entraînement de ce Clairefontaine transalpins. Il régnait évidemment une excitation supplémentaire au regard de l’enjeu de la rencontre et de la proximité de la finale.

>> L'Euro 2021 en direct

Ils étaient pour les Danois avant le coup d'envoi

Un proche de la délégation italienne nous a confirmé que les Italiens étaient initialement plutôt supporters du Danemark, avec l’idée d’affronter une sélection réputée moins forte mais aussi dans le but de ne pas jouer dans un stade qui leur soit totalement hostile. Mais l’équipe d’Italie qui dégage une grande confiance en elle estimait, à la fin de la rencontre, que battre l’Angleterre à Wembley ne rendrait l’exploit que plus beau.

Concernant le penalty polémique accordé aux Three Lions et transformé par Harry Kane en prolongation, l’équipe d’Italie est arrivée à la même conclusion que beaucoup d’observateurs, estimant que la faute sur Sterling était très légère.