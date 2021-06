Euro 2021: des supporters belges fêtent la défaite des Bleus, un drapeau brûlé

L'élimination surprise de l'équipe de France en 8es de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) a provoqué des remous, notamment en Belgique. À Bruxelles, des supporters ont été aperçus en train de mettre le feu à un drapeau français pour "célébrer" la défaite des Bleus.

L'aventure de l'équipe de France a pris subitement fin ce lundi soir, avec une sortie surprise face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) en 8es de finale de l'Euro. Une élimination qui a éteint la ferveur de plusieurs supporters tricolores mais qui a aussi provoqué quelques remous au-delà du territoire français.

En Belgique, des attroupements de supporters ont eu lieu à Bruxelles après l'élimination de l'équipe de France. Plusieurs individus ont notamment été aperçus avec un drapeau français en train de brûler, comme le rapporte le site belge 7 sur 7. A Charleroi, lundi soir, la sortie des Bleus a aussi été fêtée avec des coups de klaxon et des fumigènes.

Perçue comme l'une des favorites à la victoire finale, l'équipe de France prend la porte de manière précoce dans cet Euro. Une élimination qui a fait son lot d'heureux en Belgique.

Un choc Belgique-Italie en quarts de finale

Après leur victoire sur la plus petite des marges face au Portugal (1-0), les Belges vont se mesurer à l'Italie, sérieux "outsider" de la compétition après avoir fait carton plein durant les poules. Les hommes de Roberto Mancini ont néanmoins éprouvé des difficultés à écarter l'Autriche en huitième de finale (2-1 ap).

Une rencontre que pourrait manquer deux des hommes forts des Diables Rouges, à savoir Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Les deux hommes ont été touchés face au Portugal et l'inquiétude règne quant à leur participation.

"C'est trop tôt pour dire quelle sera la suite des événements concernant De Bruyne et Hazard, avait réagi le sélectionneur Roberto Martinez. Kevin ne pouvait plus tourner sa cheville. Et concernant Eden, c'est un souci musculaire. (…) Nous ne savons pas de quoi souffre Hazard. Nous avons besoin de 48 heures pour le tester."

Il n'y aura donc pas de retrouvailles entre la France et la Belgique après la demi-finale remporté par les Bleus au Mondial 2018 alors que les deux nations auraient pu s'affronter en demi-finale en cas de succès.