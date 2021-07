République tchèque-Danemark en direct: Schick est là, Dolberg et Braithwaite enchainent

Une démonstration, un exploit, deux outsiders en pleine bourre !

Pour accéder à ces quarts de finale, le Danemark avait balayé le pays de Galles (4-0) après s’être extirpé in extremis du groupe B en tant que meilleur troisième. En face, la République tchèque avait signé un bel sortant les Pays-Bas (2-0), l’un des outsiders à la victoire finale, bien aidée par l’exclusion de De Ligt et par la performance majuscule de Tomas Holes, auteur d’un but et d’une passe décisive. La sélection tchèque pourra encore compter sur Patrik Schick, déjà quatre fois buteur depuis le début de la compétition.