Euro 2021: Eriksen invité à la finale avec sa femme et ses sauveteurs

L'UEFA a invité Christian Eriksen, le joueur danois victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de l'Euro 2021, à venir assister à la finale avec les six personnes qui se sont occupées de lui.

Au milieu des 60.000 fans anglais, potentiellement en liesse pour soutenir les Three Lions en finale, le 11 juillet, pourrait se cacher un visage connu. Christian Eriksen, le joueur danois victime d’un malaise au début de l’Euro, le 12 juin, pourrait être présent en tribunes. Il a été invité à l’évènement par l’UEFA, aux côtés de sa femme et des six personnes qui lui ont sauvé la vie.

Pour l’instant, rien n’indique qu’Eriksen pourra honorer son invitation. Remis sur pied et sorti de l’hôpital après l’implantation d’un défibrillateur cardiaque, il a quitté l’hôpital six jours après son accident. Il se repose désormais chez lui, au Danemark, et a fait sa première sortie publique dimanche, en se rendant à une plage de Tisvilde, une station balnéaire située à une cinquantaine de kilomètres de Copenhague. L’instant a été immortalisé par un enfant de 11 ans, Björn Bindzus, qui a eu l’heureux hasard de l’y croiser.

La belle histoire danoise

La démarche a en tous cas fait plaisir à au moins un membre du personnel médical, Peder Ersgaard, qui s’est réjoui de l’invitation envoyée par l’UEFA. "Je suis excité, comme un enfant avant Noël. Je suis très fier de mes efforts, mais aussi de toutes les équipes. Ce n’était pas l’effort d’une personne", s’est réjoui Ersgaard dans un média danois. Avant d’ajouter: "Imaginez maintenant si le Danemark devenait champion d’Europe…"

L’évocation de l’accident d’Eriksen est incontournable dès lors qu’il est question du Danemark, la belle surprise de cet Euro 2021, qui joue sa demi-finale mercredi contre l’Angleterre (21h). Le milieu offensif de l’Inter Milan avait déjà remonté le moral de ses coéquipiers en leur rendant visite, une semaine après son arrêt cardiaque, avant de rentrer au pays. "Que Christian aille bien ça veut dire qu'on peut continuer à pousser. Il sait qu'on joue pour lui", avait assuré Simon Kjaer, capitaine de la sélection.