Euro 2021: la fierté du sélectionneur du Danemark, qui pense à Eriksen

Le Danemark s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Euro ce samedi en battant le pays de Galles (4-0). Une victoire qui a ému le sélectionneur danois Kasper Hjulmand qui a multiplié les éloges envers ses joueurs en conférence de presse.

Le Danemark restera sans doute comme une des sensations de l’Euro. Profondément marqués par l’accident cardiaque de Christian Eriksen lors de leur entrée dans la compétition contre la Finlande (défaite 1-0), les Danois ont su trouver les ressources pour se hisser en huitièmes de finale. Et samedi, ils ont surclassé le pays de Galles (4-0) pour se qualifier en quart de finale. En conférence de presse, Kasper Hjulmand s’est dit très fier de la performance de ses joueurs.

"Les garçons sont de vrais combattants"

"Tout n'a pas été parfait dans ce match mais on s'est amélioré au fil de la rencontre. On a été capable de bien se déplacer, de bien s'adapter. Les garçons sont de vrais combattants et je suis fier d'eux", a-t-il d’abord salué.

"Christian (Eriksen) est toujours avec nous. J'aurais adoré qu'il soit là car ce stade était sa première maison après avoir quitté le Danemark à 16 ans (il a joué à l'Ajax Amsterdam de 2009 à 2013, ndlr). Il faut continuer à utiliser cette énergie, cette force qui nous porte pour le prochain match. On s'est préparé depuis longtemps, et le fait de bien jouer en préparation nous a donné confiance. On croit en notre équipe. Quand Christian (Eriksen) s'est effondré, tout a changé pour moi. On s'est retrouvé dans une situation totalement différente", a-t-il poursuivi.

"On avait besoin d'amour"

Le Danemark a disputé ses trois matchs de poule à Copenhague. Logiquement soutenue à domicile, la sélection danoise sent derrière elle un soutien populaire décuplé depuis l’accident de Christian Eriksen. "Je suis très reconnaissant de tout le soutien qu'on a reçu car c'est ce dont on avait besoin après cet incident. On avait besoin d'amour et ça nous a donné des ailes", a remercié Kasper Hjulmand.

Au prochain tour, les Danois affronteront les Pays-Bas ou la République tchèque. "On croit en nos qualités, en l'équipe, mais il ne faut pas penser à la victoire finale. On aura déjà un match très difficile samedi prochain en quarts de finale. Je ne peux pas promettre qu'on va gagner l'Euro, la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout", a conclu le sélectionneur.