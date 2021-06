France-Suisse: les cinq Bleus sous la menace d'une suspension pour un éventuel quart

L’équipe de France affronte la Suisse ce lundi à Bucarest (21h) en huitièmes de finale de l’Euro 2021. Cinq joueurs tricolores pourraient rater un possible quart de finale en cas de carton jaune face à la Nati.

Sortis en tête du groupe de la mort devant l’Allemagne et le Portugal, les Bleus poursuivent leur périple continental ce lundi (21h). Après Munich et Budapest, direction Bucarest en Roumanie pour y affronter la Suisse lors d’un huitième de finale de l’Euro 2021 aux allures de traquenard. Favorite de cette rencontre, l’équipe de France doit rester sérieuse pour l’emporter et rejoindre les quarts de finale du tournoi.

Dans un duel dirigé par l’arbitre argentin Fernando Andrés Rapallini, habitué à distribuer les cartons jaunes comme les bonbons, les partenaires de Karim Benzema et Kylian Mbappé devront se méfier. En particulier les cinq joueurs tricolores sous le coup d’une suspension au prochain tour en cas d’avertissement: Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Hugo Lloris et Benjamin Pavard.

Cinq bleus en danger dont trois défenseurs

Auteur d’un début d’Euro compliqué, notamment après son KO contre la Mannschaft, Benjamin Pavard a été averti lors du nul concédé contre la Hongrie (1-1). Tout proche de l’expulsion après sa sortie poing (et coude) en avant sur Danilo face au Portugal, Hugo Lloris risque aussi de manquer un éventuel quart de finale. Idem pour Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe et même pour Antoine Griezmann, jamais avare dans son replacement défensif. La remise à zéro des cartons s'effectuera à l’issue des quarts de finale

Cinq Suisses concernés, l’Espagne et la Croatie sans plusieurs cadres?

Si cinq joueurs tricolores se retrouvent en danger, la Suisse n’est pas en reste avec plusieurs cadres avertis pendant la phase de poules. Granit Xhaka veut "punir les faiblesses des Bleus" mais le capitaine suisse va devoir se contrôler après le jaune écopé contre la Turquie.

Titulaires en début de compétition, et avertis lors du nul contre le pays de Galles (1-1), Fabian Schär et Kevin Mbabu ont perdu leur place dans le onze de Vladimir Petkovic. A force de multiplier les efforts devant, Breel Embolo et Mario Gavranovic risquent également une suspension en cas de carton contre la France.

Malgré une partie de tableau assez relevée pour la suite de la compétition, le vainqueur du huitième entre les Bleus et la Suisse pourrait aussi bénéficier d’un coup de pouce du destin lors de son quart de finale. Au prochain tour, il faudra venir à bout de la Croatie ou de l’Espagne.

Chez les Vatreni ou au sein de la Roja, plusieurs joueurs sont aussi en danger. Si Dejan Lovren est suspendu pour le huitième ce lundi (18h), Duje Caleta-Car devrait le suppléer. Mais le défenseur de l’OM risque une suspension après le jaune reçu contre l’Angleterre à Wembley.

Le constat vaut aussi pour Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic. Du côté espagnol quatre joueurs sont concernés. Outre Pau Torres et Rodri, Luis Enrique devra modérer le duo Jordi Alba-Sergio Busquets. A peine guéri du Covid-19, le milieu catalan doit se méfier.