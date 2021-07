Tour de France: "J'ai répliqué", Pogacar savoure son coup de force et sa prise de pouvoir

Tadej Pogacar a écrasé le Tour de France ce samedi, dès la première incursion en montagne, pour la 8e étape. Le Slovène a repris le maillot jaune en repoussant tous les favoris à plus de trois minutes, après avoir réalisé un raid en solitaire de 32 kilomètres. Le nouveau leader de 22 ans voulait prouver au lendemain d'une journée où son équipe a été bousculée.

Pour sa première victoire au classement général sur le Tour de France, en septembre dernier à 21 ans, Tadej Pogacar avait attendu la veille de l'arrivée à Paris pour renverser la course et Primoz Roglic, à l'issue du chrono de la Planche des Belles Filles. Ce samedi, dès la huitième étape, le Slovène a écrasé ses concurrents dès la première journée en montagne, avec une arrivée au Grand-Bornand.

Arrivé à la quatrième place ce samedi, à 49 secondes de Dylan Teuns, issu de l'échappée matinale, Tadej Pogacar a surtout repoussé les autres leaders à plus de trois minutes. Parti à 32 kilomètres sur les pentes du Col de Romme, avant-dernière difficulté du jour, le Slovène a réalisé un raid en solitaire.

"Je ne sais si j'ai assommé la course. Je ne crois pas, j'ai juste fait de mon mieux et ça a été une bonne journée, a minimisé le nouveau maillot jaune, au micro de France Télévisions. J'étais mieux que la veille où tout le monde m'attendait au tournant, pour se débarasser de moi. J'ai répliqué. On a montré aussi qu'on avait une équipe forte pour assumer le poids de la course."

"J'ai senti que c'était le moment"

Vendredi, lors de la plus longue étape du Tour en direction du Creusot, une grosse échappée avec Mathieu van der Poel et Wout van Aert avait pris le large, obligeant les UAE Emirates de Tadej Pogacar à rouler derrière. Richard Carapaz, prétendant au général, avait attaqué dans le final, sans parvenir à reprendre du temps.

Cette fois dans le Col de Romme, Richard Carapaz a bien tenté de suivre Tadej Pogacar mais le leader de l'équipe Ineos n'a pas tenu longtemps sous le rythme endiablé de son adversaire. "C'est pendant l'étape que j'ai pris mes responsabilités et que je me suis dit qu'il fallait foncer, a expliqué Pogacar. J'ai vu que les Ineos n'étaient pas en jambes, ils ont gaspillé pas mal d'énergie hier. J'ai senti que c'était le moment, donc j'y suis allé. Peut-être que je vais avoir des moments de faiblesse aussi."

Pour l'heure, au vu de la supériorité physique affichée par Tadej Pogacar, difficile d'imaginer comment le Slovène puisse perdre la course. Nouveau maillot jaune avec 1 minutes 48 secondes d'avance sur Wout Van Aert, et plus de quatre minutes sur le reste de la meute, Pogacar a en tout cas un matelas pour envisager sereinement la suite. Dès ce dimanche, il aura une nouvelle occasion de creuser les écarts avec une arrivée au sommet, à Tignes.