Euro 2021: Mancini et Verratti louent le jeu et la solidarité de l’Italie, "un groupe extraordinaire"

Pour triompher (2-1) des individualités belges en quart de finale de l’Euro, les Italiens, solidaires sur le terrain, ont joué et combattu avec leurs armes. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini, est un homme comblé.

L’Italie tient enfin ce match référence qui lui faisait encore défaut dans la compétition. Séduisante et décomplexée depuis le début de l’Euro, la Nazionale a écoeuré la Belgique (2-1) en quart de finale de l’Euro à Munich, vendredi. Ce succès face à la meilleure équipe au classement Fifa, avec toute la confiance qu’il confère, octroie de fait le statut de favori aux Italiens dans la compétition. Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, sait désormais que sa formule fonctionne, même face aux cadors du continent.

"Je suis vraiment ravi de la manière dont a joué mon équipe, nous avons joué superbement. Je les en remercie, mais j'étais certain qu'il en serait ainsi, a-t-il assuré après le coup de sifflet final. Je crois que nous n'avons cessé de progresser, d'avancer. Il y a des pistes d'amélioration, mais surtout la volonté de rebondir après la déception de ne pas s'être qualifié pour la Coupe du monde. Cela fait plusieurs mois qu'on parle de cette équipe de manière positive, il faut féliciter les joueurs pour cela, car on vient de loin et on continue de progresser. Je suis fier d'être l'entraîneur de cette équipe."

"Encore beaucoup de choses à offrir dans ce tournoi"

Inépuisable au milieu de terrain, Marco Verratti a donné le ton en dictant le tempo aux côtés de Jorginho et Nicolo Barella, au sein d’un milieu de terrain qui a essoré son adversaire: "Jusqu’à présent, on a joué collectif, s'est félicité le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pour gagner ce genre de match, on a besoin de onze joueurs, mais aussi du banc, des remplaçants. On l’a bien fait, face à une grande équipe, on a démontré qu’on était aussi une grande équipe. On a mérité la victoire et on est très heureux. On va maintenant à Wembley pour jouer cette demi-finale. Ce sont de grandes émotions car cela semble impossible de voir ce qu’il arrive. Et puis ça arrive. Nous avons un grand gardien qui nous a sauvé le match."

Ce grand gardien, c’est Gianluigi Donnarumma, peut-être le futur coéquipier de Marco Verratti à Paris. Auteur de deux arrêts aussi essentiels que spectaculaires, le géant de 22 ans a montré beaucoup d'autorité dans les airs pour repousser le danger en fin de match: "C’est un groupe extraordinaire car cette équipe ne lâche rien. Maintenant c’est l’Espagne. Je suis vraiment ému. C'est ma première compétition importante et l'objectif est d'aller le plus loin possible avec ce maillot. Avançons et espérons concrétiser le rêve de tous."

"C'était important de faire une grande performance, nous n'aurions pas pu faire mieux, a conclu Roberto Mancini. Nous allons savourer, nous reposer et récupérer avant ce match très difficile qui nous attend. Nous allons aller à Wembley avec la certitude que nous sommes une équipe avec encore beaucoup de choses à offrir dans ce tournoi. Nous savons que l'Espagne nous donnera du fil à retordre."