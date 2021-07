Italie: le message d'espoir de Spinazzola après sa grave blessure

Leonardo Spinazzola a publié un message sur son compte Instagram ce samedi, pour encourager l’Italie pour la fin de l’Euro 2021. Victime d’une rupture du tendon d’Achille face à la Belgique, il sera absent de longs mois.

Leonardo Spinazzola est encore avec l’Italie, même s’il ne pourra plus enflammer son couloir gauche. Le latéral de la Roma écrit ce samedi un message de soutien envers la Nazionale, au lendemain de sa grave blessure en fin de rencontre face à la Belgique lors du quart de finale remporté par l’Italie (2-1) à Munich.

"Avec ce super groupe, rien n'est impossible"

"Malheureusement, on sait tous comment ça s'est passé mais notre rêve bleu continue et avec ce super groupe, rien n'est impossible, commente-il sur son compte Instagram. Je peux seulement vous dire que je reviendrai bientôt ! J'en suis sûr !" Selon Sky Sport, la durée de son absence s’élèverait d’ores et déjà à plusieurs mois.

À la 78e minute de la rencontre face aux Diables Rouges, Spinazzola s’est écroulé et a dû céder sa place, en pleurs et sur civière, à Emerson. Un crève-cœur d’autant plus important que le latéral gauche réussissait alors un excellent Euro, notamment lors ce quart de finale où ses combinaisons avec Insigne ont longtemps fait tourner la tête de la défense belge.

Deux fois homme du match

Élu homme du match face à la Turquie lors du match d’ouverture (3-0) et face à l’Autriche en huitièmes de finale (2-1 a.p), il a rapidement fait l’unanimité au sein de la Nazionale mais pas seulement. Dans l’avion de retour, ses coéquipiers ont même scandé son nom, pour ne pas l’oublier et surtout pour saluer ses excellentes performances. Il sera à n’en pas douter le premier supporter de l’Italie pour sa demi-finale face à l’Espagne ce mardi.