Manchester City-PSG: Herrera et Verratti dénoncent des insultes de l'arbitre

Dans leur interview d'après-match, après l'élimination du PSG par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions, Ander Herrera et Marco Verratti ont affirmé sur RMC Sport que l'arbitre avait fait preuve d'un manque de respect.

Björn Kuipers a-t-il perdu ses nerfs? L'arbitre néerlandais a été accusé par Ander Herrera et Marco Verratti d'avoir proféré des insultes à l'encontre des joueurs du Paris Saint-Germain, ce mardi soir lors de la demi-finale retour de Ligue des champions remportée 2-0 par Manchester City (le club anglais s'est qualifié en s'imposant 4-1 sur l'ensemble de la double confrontation).

Au micro de RMC Sport, Ander Herrera a en effet expliqué que Leonardo Paredes avait été victime de M. Kuipers: "On parle de respect avec les arbitres, mais il a dit fuck off à Paredes. Je voudrais dire que si on dit ça, c'est sûr qu'on prendrait une sanction de trois ou quatre matchs".

Verratti: "Si je dis fuck you, je prends dix matchs"

Quelques minutes plus tard, toujours devant nos caméras, Marco Verratti a abondé et indiqué avoir lui aussi été pris pour cible: "Moi aussi il m'a dit fuck you. Si je dis fuck you, je prends dix matchs. C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais fuck you".

La seconde période de cette rencontre a gagné en tension dans les vingt dernières minutes, avec l'exclusion d'Angel Di Maria (69e). L'arbitre a brandi un carton rouge à l'encontre de l'ailier argentin, coupable d'un mauvais geste sur Fernandinho. Björn Kuipers a ensuite averti Marco Verratti, qui a enchaîné une double faute et des contestations. Kevin De Bruyne et Oleksandr Zinchenko, lui aussi très énervé, ont aussi écopé d'un carton jaune dans la foulée. Puis dans les dernières minutes, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira, auteurs de fautes grossières, ont aussi été avertis.