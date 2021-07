Suisse-Espagne: l'égalisation de Shaqiri sur une énorme erreur défensive de Laporte et Torres

Menée au score dès la 8e minute de jeu après un but contre son camp de Denis Zakaria, la Suisse s'est accrochée et a obtenu l'égalisation en seconde période du quart de finale de l'Euro 2021 contre l'Espagne (68e), après une erreur défensive de la charnirèe centrale.

L'équipe de France en avait fait les frais lors du huitième de finale de l'Euro 2021 mais la Suisse dispose de belles ressources. Une nouvelle fois menée au score ce vendredi lors des quarts de finale, la Nati s'est accrochée pour égaliser (68e) face à l'Espagne. La Roja pourra néanmoins regretter une erreur défensive.

La grosse erreur de la défense espagnole

La charnière centrale espagnole, formée par Pau Torres et Aymeric Laporte, s'est emmêlée les pinceaux à l'entrée de la surface de réparation. Remo Freuler n'en demandait pas tant et a pu prendre le temps de bien servir son capitaine, Xherdan Shaqiri, qui n'a e plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour tromper Unai Simon.

Menée très tôt (8e) après un but contre son camp de Denis Zakaria, la Suisse n'a pas perdu espoir pour recoller. La sélection dirigée par Vladimir Petković avait déjà remonté un retard de deux buts face à la France lors du tour précédent. Passeur décisif pour cette égalisation (68e), Freuler a en revanche écopé d'un carton rouge quelques minutes plus tard (77e), pour un tacle dangereux sur Gerard Moreno.

Pour rappel, le vainqueur de ce premier quart de finale de l'Euro 2021, disputé en Russie à Saint-Pétersbourg, retrouvera pour la demi-finale le vainqueur de l'affiche entre la Belgique et l'Italie, qui s'affrontent un peu plus tard (21h) ce vendredi. Cette demi-finale se jouera à Wembley, comme la finale prévue le 12 juillet prochain.